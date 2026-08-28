Susitikimas su DEMZ atstovais: pirmasis bandymas prasklaidyti gyventojų būkštavimus

Rugpjūčio 25 dieną Balbieriškyje įvyko gyventojų lauktas susitikimas su Prienų rajono savivaldybės vadovais ir Ukrainos gynybos pramonės įmonės DEMZ padalinio Lietuvoje atstovais dėl netoli miestelio planuojamos statyti amunicijos gamyklos. Tad ką gyventojai išgirdo iš šio projekto vadovo ir patarėjo vystymo klausimais (beje, tik po gyventojų prašymo prisistačiusių vardais)?
Projekto vystytojai sakė pasirinkę atvirumo taktiką ir yra nusiteikę bendradarbiauti su Savivaldybe, prisiimti įsipareigojimus, teikti informaciją gyventojams, supažindinti juos su gamyklos statybos eiga. Gamykla bus statoma privataus kapitalo lėšomis. Jos padaliniuose Alytuje ir Prienuose žadama įdarbinti apie 450 žmonių, tad bus pasiūlyta darbo vietų ir balbieriškiečiams, darbuotojams įsipareigojama mokėti didesnį nei vidutinį atlyginimą. Valstybės skirtas terminas projekto išvystymui – dveji metai, nors Ukrainoje panašūs objektai pastatyti ir per 6 mėnesius.
Valstybė gamyklos statyboms ne tik skyrė investicinį sklypą Ąžuolų kaime, bet ir suteikė „žaliąjį koridorių“ pagal įstatymą privalomoms atlikti dokumentų tvarkymo procedūroms, poveikio aplinkai vertinimui, statybos leidimo išdavimui.
Didžiausi balbieriškiečių nuogąstavimai pasitvirtino. Alytuje bus gaminamos metalinės šaudmenų dalys, o Balbieriškyje surenkami ir užpildomi sviediniai. Buvo patikinta, kad gamykla bus statoma įdiegiant naujausius NATO saugumo standartus, su pažangiomis technologijomis. Pastatas bus vieno aukšto, pagal užimamą plotą ne didesnis nei naujoji Prienų „LIDL“ parduotuvė. Todėl pagal dabartinius paskaičiavimus, gamyklos teritorija su apsauginėmis zonomis ir pylimais sutilps paskirtame sklype ir nesukels nepatogumų aplinkiniams.
Su artimiausiais kaimynais žadama kalbėtis, išklausyti jų lūkesčius. Su vienais gyventojais įmonės atstovai jau kalbėjosi, su kitais laukia interesų derinimas.
Kokios naudos iš gamyklos turės vietos gyventojai? Susirūpinusiems, kad gamykloje kilus gaisrui įprastai vienas budintis ugniagesys nesugebės suvaldyti situacijos, projekto kuratoriai nepažadėjo nei nupirkti naujo priešgaisrinio automobilio, nei finansuoti papildomus etatus, tai, jų teigimu, Savivaldybės rūpestis. Jų teigimu, pradėjus veikti gamyklai, balbieriškiečiai turės galimybę įsidarbinti arčiau namų (žadama sukurti 100 darbo vietų, darbuotojų bus ieškoma ir Balbieriškyje), bus įsteigtas apmokymo centras, pagyvės nekilnojamojo turto rinka, nes atvykusiems reikės apsigyventi, atsiras maitinimo vietų.
Be to, Balbieriškiui pasiūlyta proga pagerinti miestelio susisiekimo infrastruktūrą. Gamyklos statytojai kartu su Savivaldybe ketina teikti paraišką investicijoms į kelių atnaujinimą gauti. Lėšų reikia ne tik kelio į gamyklą sutvirtinimui, bet ir yra svarbu suremontuoti Vilniaus gatvę bei nutiesti šaligatvius …Meras A.Vaicekauskas diskusijų metu taipogi vylėsi, kad valstybė nepaliks šio krašto be paramos, reikalingos objektams, dėl kurių prastos būklės gyventojai skundžiasi daugelį metų.
Vystytojai įsipareigoję gamyklą išlaikyti dešimt metų. Jos produkcija bus eksportuojama į Ukrainą, Lenkiją, Latviją ir kitas šalis, taipogi aprūpins Lietuvos poreikius.
Šiuo metu vyksta gamyklos projektavimo darbai, konsultuojamasi su ministerijomis, jos statyba prasidės kitais metais.
Dauguma gyventojų į susirinkimą atėjo su mintimis, kad jų nuomonė jau nieko nepakeis, viskas nuspręsta iš anksto ir iš aukščiau. Tad jie pasinaudojo proga projekto vystytojams ir savivaldybės atstovams išsakyti savo nuogąstavimus ir nusivylimą. Su pagarba gyventojų nuomonei, svečiai pasistengė atsakyti į visus vietinių klausimus.
Emocijoms prasiveržus į viršų, žmonės priekaištavo dėl, jų manymu, pavėluotos komunikacijos, prašė ramybės, kurios nebeturės gyvendami šalia „parako statinės“. Gyventojai abejojo, ar jų turima kvalifikacija atitiks reikalavimus, galbūt bus įdarbinti užsieniečiai ar kitų vietovių gyventojai. Vystytojai patikino, kad darbuotojai bus apmokomi, iš reikalavimų jiems bus akcentuojamas kruopštumas, atsakingumas, atėjimas į darbą ir užduočių atlikimas laiku bei kokybiškai. Taip pat jie žadėjo gamyklos pridėtine verte pasidalinti su darbuotojais. Gyventojams rūpėjo, ar gamykloje nebus gaminama tarši, žmonių sveikatai pavojinga produkcija, kaip bus užtikrinti saugos reikalavimai įmonėje. Išsakytas ir susirūpinimas dėl galimybės greta gamyklos verstis žemės ūkio veikla.
Projekto vystytojai žadėjo dar ne kartą susitikti su gyventojais ir gamyklos statymo eigoje su jais aptarti rūpimus klausimus.
Dalė Lazauskienė
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