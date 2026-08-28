Pristatyta ilgai laukta monografija „Jieznas“

Istorinė monografija „Jieznas“, rengta nuo 2001 metų, pagaliau sulaukė savo valandos. Šiemet šią didelės apimties jau 46-ąją „Lietuvos valsčių“ serijos knygą išleido „Versmės“ leidykla, o neilgai trukus buvo surengtos ir didelio kraštiečių susidomėjimo sulaukusios jos sutiktuvės. Rugpjūčio 22-ąją Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro, Jiezno seniūnijos iniciatyva pilnoje Jiezno Šv. arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko renginys, kurio metu pasidžiaugta naująja knyga, gražiai padėkota autoriams ir rėmėjams.
Šiame ypatingame renginyje išskirtinai pagerbtas monografijos „Jieznas“ vyriausiasis redaktorius ir sudarytojas žurnalistas a.a. Juozas Pugačiauskas, daugelį metų rinkęs istorinę medžiagą apie šį kraštą, raginęs ir kitus kraštiečius užrašyti savo prisiminimus. Deja, Juozas dešimtmečius trukusio darbo vaisių taip ir nespėjo išvysti, palaikyti rankose, tačiau kantrus jo triūsas buvo įprasmintas klebono dr. Algirdo Akelaičio aukotomis šv. Mišiomis, parapijiečių maldomis, žmonos Elonos, kitų jį pažinojusių žmonių pasakojimais ir pagarbiais atsiliepimais apie šį dorą, darbštų, mylėjusį savo kraštą žmogų.
Po šv. Mišių pagerbiant šviesios atminties kraštiečio Juozo Pugačiausko atminimą, Tūkstantmečio ąžuolyne prieš bažnyčią buvo atidengtas jam skirtas Atminimo ženklas su V.Kudirkos žodžiais: „Gražiausia esti akimis matyti kada širdims ir žodžiams ir darbai atsako.“
Neatsitiktinai memorialinė lentelė buvo pastatyta greta gerokai ūgtelėjusio ąžuoliuko – jį dar 2009 metais, sutvirtindami pasirašytą sutartį dėl ketinimo išleisti Jiezno krašto knygą, pasodino pats Juozas Pugačiauskas ir leidyklos „Versmė“ vadovas Petras Jonušas. Šį faktą prisiminęs seniūnas Algis Bartusevičius atidengti lentelę patikėjo merui Alvydui Vaicekauskui ir leidėjui Petrui Jonušui.
Knygos pristatyme leidyklos „Versmė“ darbuotojai, dirbę prie šio leidinio, papasakojo apie leidybos užkulisius, pabėrė skaičių, kurie suteikia teisę monografiją vadinti Jiezno krašto enciklopedija.
400 egzempliorių tiražu išleistoje 1488 puslapių monografijoje skelbiama 111 straipsnių, kuriuos parašė 89 autoriai – žurnalistai, gamtininkai, istorikai, kalbininkai, etnologai, mokytojai, inžinieriai, kraštotyrininkai ir kt. Leidinyje gausu istorinių ir dabarties nuotraukų, brėžinių, žemėlapių, pateikiama asmenvardžių rodyklė.
Kiekvienam monografijos bendraautoriui padėkota už indėlį, o prisiminimui įteikta po knygą.
Po monografijos egzempliorių padovanota Jiezno miesto, gimnazijos, seniūnijos bibliotekoms, Just. Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai, laikraščių redakcijoms, tad ją galės perskaityti daugelis žmonių.
Atskiros padėkos skirtos knygos leidybos finansuotojams ir rėmėjams: Prienų rajono savivaldybei, skyrusiai 10 tūkst. eurų, UAB „Magnolija“, Algirdui Babiliui, Mindaugui Tamošiūnui, Elonai Pugačiauskienei, Prienų rajono Nemuno ŽŪB (pirmininkui Algimantui Šidlauskui) ir daugeliui kitų kraštiečių Lietuvoje ir užsienyje, dosniai parėmusių šį kilnų tikslą. Leidyklos direktoriaus P.Jonušo pastebėjimu, be rėmėjų geranoriškumo ir aukų ši didelės apimties knyga nebūtų pasirodžiusi.
Meras Alvydas Vaicekauskas išreiškė dėkingumą renginio organizatoriams, knygos leidėjams, už svarų indėlį rengiant monografiją „Jieznas“ įteikė padėkas Pugačiauskų šeimai – žmonai ir sūnums, knygos sudarytojui Mindaugui Tamošiūnui bei Jiezno seniūnui Algiui Bartusevičiui. Už įdėtą kruopštų darbą LR Seimo vicepirmininkė Jūratė Zailskienė padėkojo atsakingajai redaktorei Živilei Driskiuvienei.
Juozo Pugačiausko sumanymu, monografija „Jieznas“ – ne vieną dešimtmetį kurtas kruopščių tyrimų ir aprašymų rinkinys – susiliejo į vientisą pasakojimą apie šio krašto istoriją, įvykius, kalbą, gamtą, tautinį paveldą, vietas, žmones ir idėjas, kurios lėmė krašto savitumą. Žurnalistas, knygos vyr. redaktorius labai norėjo, kad šis rašto paminklas Jieznui ir Prienų kraštui taptų tiltu, jungiančiu praeitį ir dabartį, kviečiančiu mus visus saugoti, vertinti ir puoselėti savo Tėvynę ir jos unikalų paveldą.
Galbūt todėl renginyje labai tiko, jautriai suskambėjo ir jo mėgtos dainos, kurias atliko Jiezno KLC folkloro ansamblis „Jieznelė“ bei dainininkės Roma ir Ingrida.
Dalė Lazauskienė
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