Per rankas sruveno laisvė

28 rugpjūčio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Rugpjūčio 21-osios popietę Šilavoto laisvalaikio salėje susirinkome paminėti vieną iškiliausių mūsų tautos istorijos įvykių – Baltijos kelią. Klausėmės prasmingų žodžių, skaitėme Justino Marcinkevičiaus ,,Kelio pasaką“, ištiesėme vienas kitam rankas, sudarėme gyvą grandinę, prisiminėme Baltijos kelyje dainuotas dainas. Minėjome laiką, kai rankos, susikibusios už laisvę, tapo simboliu, kuris iki šiol primena, kad dideli pokyčiai prasideda nuo žmogaus, nuo jo pasirinkimo, nuo jo ištiestos rankos kitam.
Daug gilių minčių apie laisvę išsakė tapytoja Akvilė Poškutė, kurios darbų paroda „Žemės ir oro“ pasipuošė Šilavoto laisvalaikio salė. Dailininkė Akvilė – jau laisvos Lietuvos vaikas. Laisvės kovos, Atgimimas, Baltijos kelias leido gimti nepriklausomoje Lietuvoje. Laisvė matyti savaip, be prievartinės ideologijos tapo natūrali. Tapytojos teptukas laisvas rinktis laukus, medžius, namus – kokius tik nori peizažus… Parodos autorė nuolat dalyvauja menininkų pleneruose Šilavoto Davatkyne, tad beveik visi čia eksponuojami darbai nutapyti mūsų apylinkėse. Šiltai ir gyvai vaizduojamas Trakelis, Jiesia, laukų platybės, tvenkiniai, sodybos… Pokalbis su autore tik patvirtino jos susižavėjimą Šilavoto žeme ir oru…
Popietėje dalyvavo dar viena ypatinga viešnia – laisvės kovų dalyvio ir įamžintojo kraštiečio Vytauto Juodsnukio dukra Loreta Šlekonienė. Bibliotekoje visi kartu apžiūrėjome tikrai išskirtinę parodą „Vytautas Juodsnukis – partizanų ryšininkas ir laisvės kovų įamžintojas“. Paroda parengta iš Vytauto Juodsnukio ir jo šeimos archyvų, skirta jo gimimo šimtmečiui pažymėti. Gerbiama Loreta su didele meile papasakojo apie savo tėvelį, pabrėždama jo ir visų laisvės kovotojų pasiaukojimą, meilę Lietuvai. Ji priminė, kad Šilavoto žemėje labai svarbi ir raudona spalva, nes tiek kraujo pralieta. Viešnia mums padainavo tėvelio mėgstamiausią dainą, o Šilavoto laisvalaikio salės ansamblio „Akacija“ moterys užtraukė dar vieną partizanišką…
Smagi ir prasminga buvo popietė „Per rankas sruvenanti laisvė“. Sugulė į širdis palinkėjimai: saugokime laisvę, saugokime atmintį, saugokime vieni kitus.
Šilavoto laisvalaikio salės renginių organizatorė Saulė Blėdienė, bibliotekininkė Virginija Maščinskienė

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