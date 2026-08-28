Naujų mokslo metų svarbiausias akcentas ir iššūkis – STEAM laboratorijų centro atidarymas

Artėjant Rugsėjo 1-ajai, apie pasiruošimą naujiems mokslo metams, mokyklų tinklą, centralizuotą priėmimo į ugdymo įstaigas sistemą ir duris atveriantį modernų STEAM centrą kalbuosi su Prienų rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vedėju Rimvydu Zailsku.
– Ar pasitinkant naujus mokslo metus rajono ugdymo įstaigų tinkle numatoma kokių nors pasikeitimų?
– Naujais mokslo metais pasikeitimų nenumatoma. Po praėjusiais metais įvykdytos rajono mokyklų tinklo pertvarkos šiemet visos įstaigos – ir bendrojo ugdymo, ir priešmokyklinio bei neformaliojo švietimo – veiks taip, kaip ir buvo suplanuota.
Mokinių skaičiaus svyravimas, tikėtina, nebus ženklus ir išliks panašus į pernykštį. Bendrajame ugdyme dalyvavo beveik 2500 mokinių, o darželiuose buvo ugdoma apie 650 ugdytinių.
– Šiemet startavo nauja, centralizuota priėmimo į ugdymo įstaigas skaitmeninė platforma. Kaip sekasi ją „prisijaukinti“?
– Prienų rajono savivaldybė yra tarp pirmųjų 28 mažesnių šalies savivaldybių, kurios šiemet išbando vieningą visoje Lietuvoje Centralizuotą priėmimo į švietimo programas informacinę sistemą (CPIS). Šalyje priėmimo į ugdymo įstaigas „vieno langelio“ principu sistema palaipsniui bus įdiegta per ateinančius dvejus metus. Per šią sistemą administruojami visi priėmimo dokumentai, pasirašomos sutartys ir priimami prašymai į darželius, mokyklas bei neformaliojo ugdymo įstaigas.
Kadangi esame pirmieji, susiduriame su įvairiais nesklandumais. Procesas tikrai nėra paprastas, kartais tėvams kyla kliūčių pateikiant prašymus. Dėl nuolat daromų korektūrų šiandien dar negalime pateikti tikslių mokinių skaičių. Tačiau komandos aktyviai dirba: mes fiksuojame kliuvinius, teikiame informaciją atsakingiems specialistams Vilniuje, problemos pamažu sprendžiamos, o sistema tobulinama. Tam dar prireiks laiko.
– Tėveliams aktualus klausimas – ar ugdymo įstaigos fiziškai spės pasirengti rugsėjui? Kaip vertinate vykstančių remonto darbų eigą?
– Likus savaitei iki mokslo metų pradžios, remonto darbai vis dar vyko lopšelyje-darželyje „Pasaka“ ir „Ąžuolo“ progimnazijos trečiajame aukšte. Rangovai pažadėjo pagrindinius darbus atlikti iki rugsėjo 1-osios, o likusius smulkesnius darbus – žingsnis po žingsnio. Ugdymo procesui tai netrukdys. Į „Pasaką“ didžioji dalis vaikučių galės sugrįžti nuo rugsėjo, nors vienas korpusas ir nebus pilnai užbaigtas. Valgykla veiks, maitinimas bus tiekiamas, tad labai nerimauti neverta – teks tiesiog savaitę kitą pakentėti tam tikrus nepatogumus.
Taip pat pagal regioninį projektą rangovai praėjusią savaitę pradėjo remontuoti visos dienos mokyklai skirtas patalpas Suvalkijos gimnazijos Veiverių T.Žilinsko skyriuje. Šis seniausias korpusas buvo likęs prasčiausios būklės. Darbus žadama baigti iki Naujųjų metų. Šiuo laikotarpiu dalį pamokų ketinama organizuoti Prienų meno mokyklos Veiverių A. Kučingio skyriaus pastate. Pilna apimtimi ši visos dienos mokykla pradės veikti suremontavus patalpas.
– Ar pagal visos dienos mokyklos modelį dirbs ir kitos rajono įstaigos?
– Nuo rugsėjo 1-osios daugiau naujų visos dienos mokyklos grupių neplanuojame – jos veiks Pakuonyje ir „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje. Kadangi darbų apimtys dėl to didėja, pedagogams reikės papildomų valandų.
– Šalies mokyklos jaučia tam tikrų mokomųjų dalykų pedagogų trūkumą. Kokios tendencijos Prienų rajone?
– Šiandien visose mokyklose specialistų užtenka. Ten, kur vykdomos atrankos, vadovų teigimu, sulaukiama kandidatų, todėl visi laisvi etatai bus užimti.
Žinoma, tam tikrų įtampų kyla, kai reikia surasti kvalifikuotus tiksliųjų ir gamtos mokslų – pirmiausia matematikos ir fizikos – mokytojus. Šiuo metu mokytojai važinėja dirbti į kelias mokyklas, tačiau ateityje specialistų trūks. Į savivaldybės mokyklas jaunų specialistų, tik ką baigusių pedagogines studijas, ateina nedaug. Dažniausiai laisvas matematikos mokytojų, logopedų, kitų pagalbos mokiniui specialistų vietas užpildo iš vienos specializacijos į kitą persikvalifikavę mokytojai.
– Didžioji šių metų švietimo srities naujiena rajone – prie „Žiburio“ gimnazijos įkurto STEAM laboratorijų inovatyvaus mokymo centro atidarymas. Ko reikėtų iš jo tikėtis?
– Taip, tai didžioji mūsų naujiena ir kartu šioks toks nerimas. Fizikos ir inžinerijos, biochemijos, robotikos, IT, matematikos ir kt. laboratorijos bus skirtos ne tik „Žiburio“ gimnazijai, bet ir viso rajono mokyklų mokiniams nuo 5 klasės. Mums kyla iššūkis, kaip sklandžiai suvaldyti centro veiklos administravimą: sudaryti užimtumo grafikus, organizuoti mokinių atvykimą iš visų mokyklų. Šių laboratorijų įveiklinimas yra didžiausias naujų mokslo metų tikslas. Jei tai pavyks, galėsime sakyti, kad jį sėkmingai pasiekėme.
Oficialus STEAM laboratorijų centro atidarymas vyks rugsėjo 1 dieną 12 valandą. Po įkurtuvių šventės nuo 13 iki 17 valandos centras bus atviras visuomenei, tėveliams ir visiems, kuriems smalsu pamatyti, kaip atrodo šiuolaikinės laboratorijos, kuriose ugdysis jaunoji karta.
– Kaip pasiruošta šio centro darbui profesine prasme?
– Darbui laboratorijose mokytojai pradėjo ruoštis dar ankstyvą pavasarį. Bendradarbiaujant su VDU Švietimo akademija ir didaktikos centru Kaune, buvo parengta speciali programa, pagal kurią visų rajono mokyklų gamtos mokslų mokytojai mokėsi teorijos. O šią savaitę jie rinkosi pačiame STEAM centre, kur išbandė, kaip šios mokymo programos veiks praktiškai. Tikimės, kad pasiruošėme tinkamai, ir procesai vyks sklandžiai. Centre nuolat dirbs trys etatiniai darbuotojai: administratorė ir du laborantai, atsakingi už laboratorijų parengimą darbui, tvarką po užsiėmimų ir priemonių papildymą.
– Kas prisiims šio centro išlaikymo kaštus?
– Tūkstantmečio mokyklų programos finansavimo laboratorijų įrengimui projektas jau baigtas, paskutiniai atsiskaitymai atlikti. Savivaldybė iš savo biudžeto centro įrengimui papildomai skyrė milijoną eurų. Nuo rugsėjo 1-osios centro išlaikymas tampa Savivaldybės rūpesčiu: reikės finansuoti etatus, interneto, šildymo, elektros, kitas komunalines išlaidas, naujų priemonių įsigijimą ir kitką. Kiek tai kainuos, dabar įvardyti negaliu. Kol kas lėšos numatytos etatams, o likusius kelis šių metų mėnesius laboratorijos bus išlaikomos iš „Žiburio“ gimnazijai skirtų lėšų. Kai tiksliai paskaičiuosime lėšų poreikį, kitų metų Savivaldybės biudžete suplanuosime reikiamą sumą.
– Ar šiais mokslo metais nekils problemų dėl mokinių pavėžėjimo. Kas nuveikta užtikrinant saugumo reikalavimus?
– Geltonieji autobusiukai kursuos numatytais maršrutais, o ten, kur jų pajėgumų neužtenka, mes jau kelerius metus perkame papildomas pavėžėjimo paslaugas. Šiandien didesnis rūpestis yra tai, kaip turimus autobusiukus panaudoti kuo racionaliau. Žinoma, rūpesčių visada yra – investicijų niekada nebūna per daug, nesvarbu, ar kalbame apie priedangų įrengimą ar kitas sritis. Bet mes judame pirmyn, mokomės, organizuojame pratybas mokyklose ir tikrai augame. Nenorėčiau sakyti, kad susiduriame su didelėmis grėsmėmis ar neišsprendžiamomis problemomis.
– Ko Rugsėjo 1-osios šventės proga palinkėtumėte rajono švietimo bendruomenei?
– Visoms mokyklų bendruomenėms norėčiau palinkėti optimizmo, pozityvumo, palankaus nusiteikimo ir tikėjimo sėkme. Dirbkime dėl mūsų vaikų, dėl mūsų bendruomenės, augindami jaunąją kartą ir žengdami pažangos keliu. Kuo sėkmingiausių naujų mokslo metų mūsų pedagogams, mokiniams, tėveliams ir visai švietimo bendruomenei!
Kalbėjosi Dalė Lazauskienė
Romos Sinkevičiūtės nuotraukos