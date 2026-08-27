Lyg aitvaras, pažabojęs vėją, praskriejo jau XVII Pakuonio krašto vasaros šventė „Žolynais kvepiančiu taku… Aitvarai“. Šiais metais pakuoniečiai šventės tema pasirinko aitvarus. O kodėl XVII, paklausite? Ogi todėl, kad prieš 17 metų sujungti seniūnijos vasaros šventę ir Žolinės atlaidus į vieną šventės idėja kilo tuometiniam Pakuonio parapijos klebonui Rimui Pilypaičiui. Nuo to karto jau 17 metų Pakuonio seniūnijos vasaros šventė ir Žolinės atlaidai švenčiami kartu.
Kaip įprastai, rugpjūčio 15 dieną šventė prasidėjo atlaidais, kuriuos laikė naujasis Pakuonio parapijos klebonas Rolandas Judeikis. Vyko procesija aplink bažnyčią bei Agapė, kurioje visi galėjo pasivaišinti suneštomis vaišėmis, pasikalbėti ir susipažinti su naujuoju klebonu.
Pakuonio parapijos parke veikė ir prekybininkų mugė, žmonės čia galėjo įsigyti visko – nuo rankų darbo papuošalų, medinių gaminių iki auksinių dirbinių.
Vakarinė šventės dalis prasidėjo nuo pramogų vaikams, čia veikė ir nemokamas batutas. Į orą kilo 30 kvadratinių metrų dydžio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paveikslas, kurį danguje laikė, visų nuostabai, visai nedidelis aitvaras. Renginio metu danguje plazdėjo keletas skirtingų Čiurlionio darbų. Pakuonio laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorius ir vasaros šventės vedėjas Audrius Gelčys padėkojo už tradicijas ir į sceną pakvietė tris Pakuonio parapijos klebonus: Rimą Pilypaitį, Vitalij Volodkovič, kuris šiemet buvo perkeltas į Vilkaviškio parapiją, deja, renginyje nedalyvavo, ir naująjį Pakuonio parapijos kleboną Rolandą Judeikį. Klebonai sveikino ir džiaugėsi nenutrūkstančiomis tradicijomis ir Pakuonio krašto žmonių bendryste.
Pakuonio seniūnas Antanas Keturakis po sveikinimo žodžio tradiciškai įteikė paruoštas dovanas naujagimių, gimusių Pakuonio seniūnijoje, tėveliams. Renginio vedėjas suskubo paaiškinti, kad Pakuonyje metai skaičiuojami šiek tiek kitaip nei visur kitur – nuo 2025 metų Žolinės atlaidų iki šių metų Žolinės šventės. Naujagimius šokiu sveikino ir Prienų rajono Užnemunės pagrindinės mokyklos Pakuonio skyriaus mokiniai, kuriuos paruošė mokytoja Giedrė Kavaliauskienė, o renginio vedėjas kvietė ikimokyklinio ir pradinio amžiaus vaikučius mokytis būtent Užnemunės mokyklos Pakuonio skyriuje. Čia jie išmoktų ne tik skaičiuoti, skaityti bei rašyti, bet ir šokti bei dainuoti.
Buvo pasveikinti ir jubiliatai, pakuoniškais metais šventę 80, 85, 90, bei 95 metų jubiliejus. Jubiliatams ilgiausių metų dainavo visi šventės svečiai. Verta paminėti, kad, likus vos vienai dienai iki šventės, mirė gerbiama Pakuonio krašto mokytoja šimtametė Bronė Čeplinskaitė-Ribinskienė, nuoširdi užuojauta jos artimiesiems.
Pakuonio seniūnas sveikino ir naujakurius, šiais metais deklaravusius savo gyvenamąją vietą Pakuonio seniūnijoje, o dainas dovanojo Pakuonio laisvalaikio salės folkloro grupė „Obelėlė“ (vadovė Renata Žibienė).
Tradiciškai Pakuonio krašto kaimų bei miestelio gatvių bendruomenės iš žolynų, augalų ir gėlių kuria daiktus, atitinkančius šventės temą. Konkurse dalyvavo Pašventupio bei Daukšiagirės kaimų, Pakuonio miestelio Naujakurių gatvės, Kranto gatvės bei jungtinė Pievų, Balsėnų ir Žaliosios gatvių bendruomenės. Šiais metais bendruomenės gamino aitvarus, kuriuos ir pristatė susirinkusiems žmonėms. Renginio vedėjui paraginus žmones balsuoti už patikusį aitvarą, Pakuonio krašto bendruomenės pirmininkė Rima Zablackienė pasiūlė visiems dalyvavusiems skirti pirmąją vietą ir apdovanojo visas bendruomenes, gaminusias aitvarus. Dainomis šventę puošė Pakuonio laisvalaikio salės vokalinis moterų ansamblis „Re Nata“ (vadovė Renata Žibienė).
Na, o kokia šventė be svečių sveikinimų – jų Pakuonio krašto šventėje netrūko. Seimo vicepirmininkė Jūratė Zailskienė padovanojo Pakuonio seniūnui nuostabiais žiedais pasipuošusią hortenziją. O Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas su vicemere Laimute Jančiukiene pasveikino aktyviausius bendruomenės narius ir įteikė savivaldybės padėkas Elai Gadišauskienei bei Ramūnui Maskvyčiui. Sveikino Prienų rajono savivaldybės tarybos nariai: Aleksas Banišauskas, Mindaugas Rukas, Rima Zablackienė, Rita Keturakienė bei Artūras Buitkus.
Po svečių sveikinimų prasidėjo dar didesnės linksmybės, nes visų nuotaiką į aukštumas pakėlė energingas atlikėjos „Laisvos“ koncertas. Lietuviškus šlagerius prisiminti paskatino Astos Pilypaitės ir Pauliaus Bagdanavičiaus duetas. Vido Bareikio dainas galimai dainavo visas Pakuonis, o skambant paskutinei dainai dangų nušvietė šventinis fejerverkas. Vakaro šventinę programą pabaigė DJ Rimix su savo programa. Net ir pasibaigus programai žmonės skirstytis neskubėjo, tarsi atliepdami renginio vedėjo raginimą šį vakarą pamiršti kasdienius rūpesčius ir dar pasimėgauti likusia vasara.
Dėkojame ir šios šventės rėmėjams, be kurių indėlio ši šventė nebūtų tokia turininga ir turtinga savo programa: Prienų rajono savivaldybei, Prienų kultūros ir laisvalaikio centrui, Pakuonio krašto bendruomenei, Pakuonio seniūnijai, UAB „Mačiūnai“, UAB „Kuonia“, UAB „Mintesa“, UAB „Kesberta“, UAB „Langučiai“, UAB „Probioton“, „Elos Gėlių namams“, Arvydui Bijaminui, ūkininkams Ingai ir Jonui Aliukoniams, MB „Mariaus Malkos“, Laimai ir Juliui Kapočiams, Alvydui Bartkūnui, UAB „Prienų vandenys“ bei informaciniams rėmėjams: laikraščiams „Gyvenimas“ ir „Gėlupis“ bei naujienų portalui „Krašto Vitrina“.
Pakuonio laisvalaikio salės kultūros renginių organizatoriaus informacija
Gabijos Gudauskaitės ir Prienų rajono savivaldybės nuotraukos
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