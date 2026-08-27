Marijampolėje prasideda šeštasis tarptautinis klasikinės muzikos festivalis „Kultūros dienos“

Rugsėjo 4–24 dienomis Marijampolėje ir Sūduvos regione jau šeštąjį kartą skambės tarptautinis klasikinės muzikos festivalis „Kultūros dienos“. Šių metų programa kviečia patirti muziką kaip gyvą skirtingų meno kalbų susitikimą: nuo monumentalaus simfoninio garso iki šiuolaikinio muzikos teatro, nuo cirko ir dailės iki šokio.
Festivalis „Kultūros dienos“ nuosekliai stiprina aukštosios kultūros prieinamumą regione, telkia vietos bendruomenę ir kuria erdvę susitikimui su ryškiais Lietuvos bei užsienio atlikėjais. Šiemet festivalio koncertai vyks ne tik Marijampolėje, bet ir pirmą kartą pasieks Vilkaviškį, o programą papildys šeimoms skirti renginiai, šiuolaikinio meno patirtys bei jaunųjų atlikėjų kūrybinė platforma.
„Kultūros dienos 2026“ programa žymi ambicingą festivalio augimą: klasikinė muzika čia neapsiriboja koncertų sale – ji tampa vaizdo, judesio, teatro, edukacijos ir bendrystės patirtimi. Festivalio renginiai kvies tiek ilgamečius profesionaliosios muzikos klausytojus, tiek šeimas, jaunimą ir tuos, kuriems tai bus pirmasis susitikimas su klasikos pasauliu.
Festivalio programa
Visi renginiai nemokami!
Rugsėjo 4 d. 18.30 val. – „Odė džiaugsmui“
Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilika
Festivalį atidarys iškilmingas Ludwigo van Beethoveno Devintosios simfonijos atlikimas – kūrinio, kurio finalo „Odė džiaugsmui“ tapo universaliu žmonių bendrystės, laisvės ir vilties simboliu. Pirmą kartą Marijampolėje pasirodys Liepojos simfoninis orkestras iš Latvijos, prie jo prisijungs Lietuvos valstybinis choras „Vilnius“, o prie dirigento Mariaus Reklaičio pakylos stos solistai Karolina Glinskaitė (sopranas), Nora Petročenko (mecosopranas), Egidijus Bavikinas (tenoras) ir Liudas Mikalauskas (bosas).
Tokio masto Beethoveno Devintosios simfonijos atlikimas Marijampolėje taps reikšmingu kultūriniu įvykiu – išskirtine proga regiono publikai gyvai išgirsti vieną svarbiausių Vakarų muzikos istorijos opusų, kurio įtaigi muzikinė architektūra ir žmogiškoji žinia nepraranda aktualumo iki šiol.
Rugsėjo 11 d. 18 val. – „Žvėrių karnavalas“
Marijampolės dramos teatras
Festivalis pirmą kartą keliasi į Marijampolės dramos teatrą ir kviečia visą šeimą į spalvingą, žaismingą bei netikėtumų kupiną vakarą. Camille’io Saint-Saënso „Žvėrių karnavalą“ atliks Lietuvos kamerinis orkestras, diriguojamas Mariaus Reklaičio, o solo fortepijonų pozicijas užims pianistės Kamilė Zaveckaitė ir Julija Bagdonavičiūtė.
Muzikinę gyvūnų karalystę scenoje praplės cirko artistai Lukas Dirsė ir Kasparas Bujanauskas – jų kuriamas judesys ir vizualioji vaizduotė leis muzikai įgyti dar vieną, vaikams ypač artimą, matmenį. Šis koncertas – festivalio kvietimas ugdyti smalsų, atvirą ir kūrybišką jaunąjį klausytoją nuo pirmųjų pažinčių su profesionaliuoju menu.
Rugsėjo 12 d. 18 val. – „Sarabanda“
Marijampolės kultūros centro mažoji salė
Šiuolaikinės muzikos gerbėjų laukia „Sarabanda“ – organizuoto garso ir vaizdo paskaita, praplečianti įprasto koncerto ribas. Joje susitiks kompozitoriaus Domininko Digimo kuriama garsinė erdvė, atlikėjos Lauros Kmeliauskaitės interpretacija ir libreto autoriaus Remigijaus Ribačiausko tekstinė dramaturgija.
„Sarabanda“ kvies klausytis ne vien muzikos, bet ir tylos, judesio, vaizdo bei prasmių sluoksnių. Tai patirtis, kuri atskleidžia festivalio siekį pristatyti šiuolaikinį meną kaip gyvą, aktualų ir prieinamą dialogą su šiandienos žmogumi.
Rugsėjo 13 d. 18 val. – „The New Baltic Sound Quartet“
Vilkaviškio kultūros centras
Festivalis tęsia tradiciją keliauti po Sūduvos regioną ir šįkart keliauja į Vilkaviškio kultūros centrą. Čia pasirodys tarptautinis ansamblis „The New Baltic Sound Quartet“, vienijantis violončelininką Glebą Pyšniaką bei perkusininkus Pavelą Giunterį ir Guntarą Freibergą iš Latvijos.
Kolektyvo muzikinė kalba išsiskiria netikėtomis tembrinėmis jungtimis, ritmine energija ir plačia stilistine amplitude. Jų programoje klasikinės muzikos tradicija susitinka su šiuolaikinio garso paieškomis, o Baltijos regiono muzikinis jautrumas bei liaudies motyvai – su improvizacine atlikimo laisve.
Rugsėjo 18 d. 18 val. – „Vakaras su Piazzolla“
Marijampolės Šv. Cecilijos gimnazija
Argentinietiškojo tango revoliucionieriaus Astoro Piazzollos muzika skambės neįprastos sudėties ansamblio atliekama programoje. Scenoje susitiks trombonininkė Martyna Mišeikytė, akordeonininkė Eglė Bartkevičiūtė, pianistė Kamilė Zaveckaitė, klasikinės gitaros atlikėjas Rokas Jurkus ir perkusininkas Rokas Generauskas.
Šis vakaras atskleis Piazzollos muzikos dramatiškumą, melancholiją ir nevaržomą ritminę gyvybę. Ypatingą spalvą programai suteiks trombonas – retai Sūduvos regione soliniame amplua girdimas instrumentas, kurio raiškos galimybės šiame ansamblyje atsiskleis naujai ir įtaigiai.
Rugsėjo 24 d. 18 val. – „Danza Sinfonica“
Marijampolės kultūros centras
Festivalį uždarys „Danza Sinfonica“ – simfoninės muzikos, šokio ir jaunosios menininkų kartos kūrybinės energijos vakaras. Scenoje pasirodys penkerių metų sukaktį minintis Sūduvos jaunimo simfoninis orkestras, kuriam tradiciškai diriguos orkestro įkūrėjas ir meno vadovas Marius Reklaitis.
Šįkart jaunieji muzikantai scena dalinsis su Nacioanlinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos modernaus šokio moksleiviais. Simfoninis skambesys ir šokio plastika susijungs į dinamišką, šventišką finalą, tikrą jaunatvišką fiestą, įrodančią, kad klasikinė muzika gali būti ir galinga bendros kūrybos, ir laisvo judesio erdvė.
Festivalio programą papildys ir dailininko Kazimiero Butrinavičiaus asmeninė paveikslų paroda Marijampolės kultūros centre. Menininkas praėjusiais metais tapo nacionalinio mėgėjų ir profesionalių dailininkų konkurso „Įkvėpti Čiurlionio“ laureatu. Tapybos paroda pratęs festivalio dialogą tarp muzikos ir vaizduojamojo meno.
Tarptautinis klasikinės muzikos festivalis „Kultūros dienos 2026“ yra nuosekli kultūrinė iniciatyva, stiprinanti regiono kūrybinį gyvybingumą, atverianti profesionalaus meno patirtis įvairioms auditorijoms ir kurianti ilgalaikius ryšius tarp nacionalinių, tarptautinių bei Sūduvos krašto menininkų.
Festivalį organizuoja VšĮ Marijampolės filharmonija.
Projektą dalinai finansuoja Lietuvos Kultūros Taryba bei Marijampolės Savivaldybė