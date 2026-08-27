Graži rugpjūčio 13-oji – kelionė į Aukštaitiją

27 rugpjūčio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Gražią rugpjūčio 13-ąją Naujosios Ūtos kaimo bendruomenė savo bendruomenės nariams padovanojo turiningą ir įspūdžių kupiną išvyką po Aukštaitiją.
Kelionės metu aplankėme Kriaunų muziejų, nuo apžvalgos bokšto pasigrožėjome Sartų regioninio parko panorama, apkabinome įspūdingą Bradesių ąžuolą. Užsukome į Imbrado kaimą, prie Ilgio ežero esančią Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo vietą.
Taip pat aplankėme Šlyninkos vandens malūną, pasivaikščiojome Zaraso ežero apžvalginiu taku ir pakrante, apsilankėme Gražutės regioninio parko lankytojų centre ir muziejuje bei pasigrožėjome Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia.
Diena buvo kupina gražių vaizdų, įdomių pasakojimų, naujų įspūdžių ir nuoširdžios bendrystės.
Į namus visi grįžome pavargę, bet laimingi, su gera nuotaika ir pilni gražių prisiminimų. Nuoširdžiai dėkojame ekskursijos organizatoriams už nuostabią kelionę ir galimybę kartu patirti tiek daug įsimintinų akimirkų!
Sonata Milušauskienė

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