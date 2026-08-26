Skrydžiu pagerbė lakūno atminimą

26 rugpjūčio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

2021 m. rugpjūčio 8 d. Latvijoje, netoli Cėsių, kylant iš Priekulių aerodromo sudužo 2016 metais atkurtas istorinis tarpukario Lietuvos lėktuvas ANBO II. Šios nelaimės metu žuvo 59-erių lėktuvo savininkas, pilotas ir ANBO eskadrilės įkūrėjas Arvydas Šabrinskas, kartu skridęs Valdas Černius buvo sunkiai sužeistas.
Nuo tos tragiškos dienos prabėgo penkeri metai, bet A. Šabrinskas nepamirštas. Šią liūdną datą ANBO eskadrilės lakūnai pažymėjo skrydžiu. Rugpjūčio 10 dienos popietę iš įvairių Lietuvos kampelių į Pociūnus suskridę lengvųjų lėktuvų pilotai rinkosi į angarą, kuriame žvilgsnį traukia A. Šabrinsko, stovinčio prie ANBO II, fotografija. Pabendravę, aptarę skrydžio planą, tylos minute pagerbę žuvusio lakūno atminimą, lakūnai sėdo į savo lėktuvus ir virtine pasuko Prienų link. „Įšokę“ į Nemuno vagą, maždaug 150 metrų aukštyje nuvinguriavę iki Vangų, patraukė kas sau. Skrydyje dalyvavo vienuolika lėktuvų.
Apie eskadrilę
ANBO eskadrilė – tai aviacijos entuziastų grupė, 2013 m. susibūrusi kilniam tikslui – atstatyti Antano Gustaičio sukonstruotus lėktuvus ANBO, padėti tiems, kurie rūpinasi Lietuvos tarpukario aviacijos paveldu, organizuoti renginius, panaudojant savadarbę ir atkurtą senovinę aviaciją. Pirmiausia užsimota atstatyti lėktuvą ANBO-II. Projektui vadovavo A. Šabrinskas, lėktuvą konstravo ir išbandė Rolandas Kalinauskas, sparnus darė Skirmantas Liutkus, prie variklio darbavosi Šarūnas Malinauskas. 2016 m. rudenį Pociūnų aerodrome ANBO- II pakilo pirmam skrydžiui. Vėliau daugiausia skraidė A. Šabrinskas. Dalyvaudami aviacijos šventėse, kituose renginiuose ANBO eskadrilės nariai dėvėjo tarpukario lakūnų uniformas, pasiūtas pagal Karo muziejuje esančių uniformų dizainą. Jie atrodė įspūdingai ir nestokojo dėmesio. Dabar eskadrilei vadovauja Rimtautas Kunikis. Jos nariai aktyviai dalyvauja įvairiuose aviacijos renginiuose, kartą metuose organizuoja skrydį per Lietuvą. Ar bus atstatytas ANBO-II, nenuspręsta.
Žiupsnelis istorijos
ANBO – tai legendinių lietuviškų lėktuvų pavadinimas, kurio santrumpa reiškia „Antanas Nori Būti Ore“.
Lėktuvų konstruktorius brigados generolas Antanas Gustaitis (1898-1941) buvo vienas ryškiausių tarpukario Lietuvos karo aviacijos kūrėjų, lakūnas, inžinierius ir aviacijos vadovas.
Pirmasis ANBO lėktuvas (ANBO-I) sukurtas 1925 metais, paskutinysis – ANBO-VIII – 1939 m. Lėktuvai buvo naudojami Lietuvos karo aviacijoje žvalgybai, ryšiams, mokymui ir kitoms karinėms užduotims. Prasidėjus sovietinei okupacijai Lietuvos aviacija buvo sunaikinta, A. Gustaitis 1941 m. spalio 16 d. sovietų sušaudytas.
Onutė Valkauskienė
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