Skrydžiu pagerbė lakūno atminimą

2021 m. rugpjūčio 8 d. Latvijoje, netoli Cėsių, kylant iš Priekulių aerodromo sudužo 2016 metais atkurtas istorinis tarpukario Lietuvos lėktuvas ANBO II. Šios nelaimės metu žuvo 59-erių lėktuvo savininkas, pilotas ir ANBO eskadrilės įkūrėjas Arvydas Šabrinskas, kartu skridęs Valdas Černius buvo sunkiai sužeistas.
Nuo tos tragiškos dienos prabėgo penkeri metai, bet A. Šabrinskas nepamirštas. Šią liūdną datą ANBO eskadrilės lakūnai pažymėjo skrydžiu. Rugpjūčio 10 dienos popietę iš įvairių Lietuvos kampelių į Pociūnus suskridę lengvųjų lėktuvų pilotai rinkosi į angarą, kuriame žvilgsnį traukia A. Šabrinsko, stovinčio prie ANBO II, fotografija. Pabendravę, aptarę skrydžio planą, tylos minute pagerbę žuvusio lakūno atminimą, lakūnai sėdo į savo lėktuvus ir virtine pasuko Prienų link. „Įšokę“ į Nemuno vagą, maždaug 150 metrų aukštyje nuvinguriavę iki Vangų, patraukė kas sau. Skrydyje dalyvavo vienuolika lėktuvų.
Apie eskadrilę
ANBO eskadrilė – tai aviacijos entuziastų grupė, 2013 m. susibūrusi kilniam tikslui – atstatyti Antano Gustaičio sukonstruotus lėktuvus ANBO, padėti tiems, kurie rūpinasi Lietuvos tarpukario aviacijos paveldu, organizuoti renginius, panaudojant savadarbę ir atkurtą senovinę aviaciją. Pirmiausia užsimota atstatyti lėktuvą ANBO-II. Projektui vadovavo A. Šabrinskas, lėktuvą konstravo ir išbandė Rolandas Kalinauskas, sparnus darė Skirmantas Liutkus, prie variklio darbavosi Šarūnas Malinauskas. 2016 m. rudenį Pociūnų aerodrome ANBO- II pakilo pirmam skrydžiui. Vėliau daugiausia skraidė A. Šabrinskas. Dalyvaudami aviacijos šventėse, kituose renginiuose ANBO eskadrilės nariai dėvėjo tarpukario lakūnų uniformas, pasiūtas pagal Karo muziejuje esančių uniformų dizainą. Jie atrodė įspūdingai ir nestokojo dėmesio. Dabar eskadrilei vadovauja Rimtautas Kunikis. Jos nariai aktyviai dalyvauja įvairiuose aviacijos renginiuose, kartą metuose organizuoja skrydį per Lietuvą. Ar bus atstatytas ANBO-II, nenuspręsta.
Žiupsnelis istorijos
ANBO – tai legendinių lietuviškų lėktuvų pavadinimas, kurio santrumpa reiškia „Antanas Nori Būti Ore“.
Lėktuvų konstruktorius brigados generolas Antanas Gustaitis (1898-1941) buvo vienas ryškiausių tarpukario Lietuvos karo aviacijos kūrėjų, lakūnas, inžinierius ir aviacijos vadovas.
Pirmasis ANBO lėktuvas (ANBO-I) sukurtas 1925 metais, paskutinysis – ANBO-VIII – 1939 m. Lėktuvai buvo naudojami Lietuvos karo aviacijoje žvalgybai, ryšiams, mokymui ir kitoms karinėms užduotims. Prasidėjus sovietinei okupacijai Lietuvos aviacija buvo sunaikinta, A. Gustaitis 1941 m. spalio 16 d. sovietų sušaudytas.
Onutė Valkauskienė
Autorės nuotraukos
-
Parduoda augalinį gruntą-juodžemį. Atveža. Gali išskaidyti mini ekskavatoriumi. Tel. 0 686 87 161. Žemės kasimo darbia mini ekskavatoriumi, savivarčio paslaugos. Tel. 0 686 87 161. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. Parduoda melžiamą karvę ir veršingą telyčią. Abi baltanugarių veislių. Tel. 0 645 06 200. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 38132 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-