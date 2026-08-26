Pagerbė stalinizmo ir nacizmo aukas, paminėjo Baltijos kelio dieną

26 rugpjūčio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Praėjusį sekmadienį, minint Europos dieną stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio dieną, prieniečiai būrėsi Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje.
Po šv. Mišių už stalinizmo ir nacizmo aukas vykusio renginio metu dar kartą pagerbtas kentėjusių, nukankintų ir žuvusių už laisvę tautiečių atminimas. Prie jiems skirtų simbolių Prienuose atiduota pagarba. Prienų „Žiburio“ gimnazistai bei Prienų kultūros ir laisvalaikio centro atstovė padėjo gėles prie Laisvės aikštėje esančio paminklo 1945–1954 m. Prienų apylinkėse žuvusių, šioje vietoje niekintų, partizanų atminimui, ir Prienų bažnyčios šventoriuje esančio kryžiaus, pagerbiant Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokytojus ir mokinius, žuvusius rezistenciniame judėjime, kalėjimuose ir lageriuose.
Šią dieną paminėtos ir 37-osios Baltijos kelio metinės. Mintimis apie šį reikšmingą įvykį su susirinkusiaisiais pasidalijo Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pavaduotoja Jūratė Zailskienė ir Prienų rajono savivaldybės vicemerė Laimutė Jančiukienė.
Renginio dalyviams nuostabią balsų magijos ir kanklių skambesio programą dovanojo ansamblis „DIAmanti trio“ (Aistė Bružaitė – kanklės, Dovilė Kazonaitė – sopranas, Ilona Pliavgo – sopranas).
Parengta pagal Prienų kultūros ir laisvalaikio centro informaciją
Dainiaus Jurevičiaus nuotrauka

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