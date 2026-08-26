Kartu ruošiamės Duonos ir ugnies festivaliui

26 rugpjūčio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Rugpjūčio 20 d. VšĮ „Meninė drožyba“ kieme vyko šiaudinių skulptūrų dirbtuvės – vienas iš svarbiausių pasiruošimo Duonos ir ugnies festivaliui etapų.
Labai dėkojame visiems šios bendruomeninės iniciatyvos dalyviams: kasmet aktyviai prisidedančioms Prienų sveikos gyvensenos klubo „Versmenė“ narėms, Prienų kultūros ir laisvalaikio centro folkloro ansamblio „Gija“ narėms ir kitiems, prisidėjusiems prie skulptūrų rišimo. AČIŪ mūsų partneriams/rėmėjams: VšĮ „Meninė drožyba“ – už visuomet malonų priėmimą, ūkininkui Vidmantui Rasimui – už šiaudus, kuriuos panaudojome skulptūroms.
Dėkojame ir mus aplankiusiems Prienų rajono savivaldybės atstovams: Prienų rajono savivaldybės vicemerams Laimutei Jančiukienei ir Deividui Dargužiui, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjui Rimantui Šiugždiniui bei mero patarėjai Viktorijai Ignatavičienei. Jų dėka dirbtuvių dalyviai turėjo kuo atsigaivinti ir pasistiprinti per atokvėpio valandėlę.
Dirbtuvių metu sukurtos skulptūros rugpjūčio 29 d. iškils Prienų Beržyno parke, kur taps Duonos ir ugnies festivalio dalimi.
Prienų KLC informacija
Ievos Kučinskaitės nuotrauka

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