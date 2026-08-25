Susibūrė bendrystei ir padėkai

25 rugpjūčio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Prienų globos namuose vyko graži ir jauki Žolinės šventė, subūrusi gyventojus ir darbuotojus bendrystei, muzikai bei padėkai.
Globos namų direktorės pavaduotoja Justina Drūlienė pasveikino visus susirinkusiuosius Žolinės proga ir linkėjo, kad ši ypatinga diena pripildytų namus šilumos, bendrystės ir dėkingumo.
Žolinė – tai proga sustoti ir padėkoti už žemės dovanas, už šalia esančius žmones, jų darbą, rūpestį ir kuriamą grožį. Šventės metu buvo įteiktos Globos namų direktorės Ingos Barkauskienės padėkos gyventojams ir darbuotojams, kurie savo darbu, rūpesčiu ir kūrybiškumu puoselėja Globos namų aplinką. Jų dėka čia gražu, jauku ir gera būti.
Šventinę nuotaiką kūrė Birštono kultūros centro liaudiškos muzikos kapela ,,Lendrūnas“. Skambėjusi muzika ir dainos ne vieną paskatino prisijungti – kartu padainuoti, pašokti bei pasidžiaugti gražia vasaros švente. Šventės dalyviai vaišinosi gardžiu šakočiu, saldainiais ir gaiviaisiais gėrimais. Jauki atmosfera, skambanti muzika ir nuoširdus bendravimas priminė, kad gražiausios šventės suburia žmones, širdyse palikdamos gražias akimirkas.
Socialiniai darbuotojai Angelė Baliūnienė, Virginijus Stadalninkas

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