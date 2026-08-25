Skriaudžiuose – 120 metų kankliavimo tradiciją įprasminanti šventė „Mano kanklės paauksuotos“

Mažoji Lietuvos kultūros sostinė Skriaudžiai šiemet prisipildė įvairiausių muzikos instrumentų ir balsų skambėjimo skirtingose erdvėse. Vos tik baigėsi jaunųjų atlikėjų etnomuzikavimo stovykla „Suvalkijos žali sodai“, jau ruošiamasi svarbiausiam atmintinų Kanklių metų renginiui. Rugsėjo 6 dieną Skriaudžiai taps kanklių muzikos traukos centru – čia vyks šventinis koncertas „Mano kanklės paauksuotos“, skirtas Skriaudžių ansamblio „Kanklės“ įkūrimo 120-mečiui. Jubiliejinė šventė – projekto „Kodas: Kanklės 120“ dalis ir vienas svarbiausių Skriaudžių – Mažosios Lietuvos kultūros sostinės 2026 metų renginių.
Skriaudžių ansamblio „Kanklės“ istorija – tai ne vien šio kolektyvo sukaktis. Per 120 metų čia išsaugota ir iš kartos į kartą perduodama kankliavimo tradicija tapo svarbia krašto kultūrinės tapatybės dalimi. Todėl jubiliejiniu renginiu siekiama ne tik atsigręžti į nueitą kelią, bet ir parodyti, kad tradicinė kultūra gali būti gyva, kad ji gali skambėti naujai ir būti įdomi šiuolaikiniam žmogui, neįsivaizduojančiam savo gyvenimo be technologijų. Projektas jungia skirtingas kartas, mėgėjų ir profesionalų meną, tradicinę muziką ir šiuolaikines meninės raiškos formas.
Šventinė diena prasidės 15 val. šv. Mišiomis Skriaudžių Šv. Lauryno bažnyčioje. Po jų bus lankomi senųjų kanklininkų kapai Skriaudžių kapinėse – taip pagerbiant žmones, kūrusius ir saugojusius šią tradiciją. Šioje amžinojo poilsio vietoje ilsisi tokie kanklių muzikos puoselėtojai, kaip Pranas Puskunigis, Antanas Degutis, Jurgis Alenskas ir kt.
18 val. Skriaudžių buities muziejuje prasidės pagrindinė vakaro programa – šventinis koncertas „Mano kanklės paauksuotos“. Kartu su jubiliatais – Skriaudžių ansambliu „Kanklės“ – muzikuos skirtingų Lietuvos kraštų kanklininkai ir kolektyvai. Tarp svečių – Vytautas Alenskas, Laura Lukenskienė, Žemyna Trinkūnaitė su grupe, Tolmintas Matonis, folkloro ansambliai „Diemedis“, „Sūduonia“, „Laumakė“, liaudies instrumentų ansamblis „UT“ ir kiti atlikėjai. Skirtingos kankliavimo mokyklos, atlikėjų kartos ir muzikinės patirtys vienoje erdvėje leis išgirsti, kokia įvairi šiandien yra gyvoji kanklių tradicija.
Ansamblio „Kanklės“ 120-mečio šventė neapsiribos vien tradiciniu koncertu. Vakarą vainikuos audiovizualinis performansas „Kanklių pulsas“, specialiai kuriamas šiam projektui. Kanklių melodijos jame susitiks su elektronine muzika, audiovizualinėmis instaliacijomis, šviesa ir šiuolaikiniu šokiu. Performanse dalyvaus elektroninės muzikos prodiuseris ir atlikėjas Modestyno bei šiuolaikinio šokio atlikėjai Ema Senkuvienė, Marius Pinigis, Adrian Carlo Bibiano bei Urtė Šalčiūtė.
„Kanklių pulso“ idėja pratęsia pagrindinę viso projekto mintį – tradicija išlieka gyva tiek, kiek geba būti perduodama, interpretuojama ir atrandama iš naujo. Šimtmetį skaičiuojantis instrumentas čia tampa ne muziejiniu eksponatu, o šiuolaikinės kūrybos dalimi, galinčia kalbėtis su elektronine muzika, judesiu, šviesa ir vaizdu.
Projektas „Kodas: Kanklės 120“ siekia ne tik prasmingai pažymėti išskirtinę sukaktį, bet ir stiprinti vietos kultūrinę tapatybę, skatinti skirtingų kartų bei meno sričių kūrėjų bendradarbiavimą ir dar kartą priminti, kad mažose Lietuvos vietovėse saugomos tradicijos gali būti reikšmingos visos šalies kultūrai.
Renginys nemokamas.
Projektą „Kodas: Kanklės 120“ finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Prienų rajono savivaldybė
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