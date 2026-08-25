Oreivių varžybose Lenkijoje

Rugpjūčio 13–15 dienomis Lenkijoje, Elko mieste, vyko tradicinės Mozūrijos oro balionų varžybos, kurias yra pamėgę ir Lietuvos bei Birštono oreiviai, kurie čia reguliariai iškovoja prizines vietas bendrojoje įskaitoje.
Šiemet lietuviai vėl lipo ant prizininkų pakylos. Turnyro nugalėtoju tapo Lenkijos pilotas Tomaszas Filusas, o sėkmingas lietuvių pasirodymas jiems užtikrino net dvi vietas geriausiųjų trejete. Vytas Kerdokas pasidabino sidabru, Laurynas Žurauskas iškovojo trečią vietą. Galutinėje įskaitoje Vytautas Junevičius užėmė 7 vietą, Giedrius Vaitulevičius – 9 vietą, Virginijus Remeika – 11 vietą. Savo rezultatais lietuviai dar kartą patvirtino aukštą Lietuvos karšto oro balionų sporto lygį. Oras varžyboms buvo palankus, todėl įvyko visi planuoti skrydžiai. Iš viso tarptautinėse varžybose rungėsi 16 komandų iš Lenkijos, Lietuvos ir Latvijos. Dėl geriausiųjų titulo varžėsi ir penkios mūsų šalies komandos.
Organizatorių nuotrauka
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