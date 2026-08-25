Į Prienus sugrįš AB „Swedbank“ klientų aptarnavimo paslaugos

Praėjusį antadienį Prienų rajono savivaldybės vadovai susitiko su AB „Swedbank“ atstovais aptarti tiesioginių banko paslaugų teikimo Prienuose ir tam tinkamų patalpų nuomos klausimų.
Planuojama, kad „Swedbank“ darbuotojai gyventojus ir verslo atstovus konsultuotų tam tikromis nustatytomis dienomis, iš anksto užsiregistravus. Tačiau, matyt, būtų galimybė gauti paslaugas ir be registracijos. Klientus aptarnautų du kvalifikuoti specialistai, turintys ilgametės patirties bei kompetencijų verslo aptarnavimo srityje. Tai ypač aktualu verslo bendruomenei, kurios atstovai dėl įvairių bankinių klausimų taip pat aktyviai naudojasi šiomis paslaugomis.
Numatoma teikti tokias banko paslaugas, kaip: pagalba prisijungiant prie interneto banko, atliekant mokėjimus bei kitas bankines operacijas, banko kortelių atblokavimas, specialistų konsultacijos įvairiais bankiniais klausimais ir kt.
Kol kas sąskaitų atidarymo paslauga Prienuose nebūtų teikiama, tačiau ateityje svarstoma galimybė ją taip pat suteikti vietoje.
Tikėtina, kad „Swedbank“ padalinys Prienuose pradės veikti šių metų pabaigoje arba kitų metų pradžioje. Pasak savivaldybės mero A. Vaicekausko, norėtųsi, jog tai įvyktų kuo greičiau.
„Visada norėjome išlaikyti „Swedbank“ tiesiogines paslaugas Prienuose, nes žmonėms galimybė pasikonsultuoti gyvai ar atlikti tam tikras operacijas banko skyriuje išlieka labai svarbi. Todėl bankui pardavus pastatą, kuriame veikė padalinys, labai apgailestavome. Džiaugiamės, kad šiandien turime galimybę kalbėtis apie paslaugų sugrįžimą į Prienus. Ypač svarbu, kad Lietuvos bankas palaikė savivaldybių iniciatyvas ir paskatino finansų įstaigas grįžti į regionus“, – sako meras.
Prienų r. savivaldybės informacija
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