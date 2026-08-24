Endokrinologo pagalba pacientams, kuriems jos reikia skubiai, taps greičiau prieinama

Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino endokrinologijos paslaugų teikimo tvarką ir apibrėžė atvejus, kada pacientui ambulatorinė gydytojo endokrinologo konsultacija turi būti suteikta skubos tvarka – ne vėliau kaip per 14 dienų nuo siuntimo išdavimo. Taip bus užtikrinta savalaikė pagalba pacientams, sergantiems greitai progresuojančiomis hormonų ligomis, ir sudarytos sąlygos greičiau pradėti reikalingą gydymą.
„Pacientams, kuriems dėl ligos pobūdžio reikalinga skubesnė endokrinologo konsultacija, svarbu suteikti prioritetą ir užtikrinti, kad paslaugas jie gautų greičiau. Siuntimą šiai konsultacijai galės išrašyti bet kuris gydytojas specialistas, papildomai nesikreipiant į šeimos gydytoją. Tokiu būdu pagreitinamas pacientų patekimas pas reikalingą specialistą, tačiau nekuriama papildoma apkrova šeimos gydytojams“, – sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis.
Numatoma, kad skubos tvarka endokrinologo konsultacija bus teikiama pacientams, kurių sveikatos būklė atitinka nustatytus kriterijus. Siunčiant pacientą tokiai konsultacijai, jis turi būti hemodinamiškai stabilus, t. y. jo kraujotakos sistema turi veikti gerai, taip pat turi būti atlikti jo būklę parodantys laboratoriniai tyrimai ir neturi būti skubiosios medicinos pagalbos indikacijų.
Tikimasi, kad aiškesni siuntimo kriterijai padės racionaliau paskirstyti šeimos gydytojų ir kitų sričių specialistų darbo krūvį, pacientai greičiau gaus reikalingas ambulatorines paslaugas, taip pat sumažės atvejų, kai dėl endokrinologinės sistemos ligų pacientai kreipiasi į skubiosios pagalbos skyrius, nors tokios pagalbos jiems nereikia.
Endokrininės ligos – dažna sveikatos problema
Endokrininės ligos – tai sutrikimai, susiję su hormonų gamyba ir jų veikimu organizme. Hormonai reguliuoja daugelį svarbių organizmo funkcijų – medžiagų apykaitą, augimą, reprodukcinę sistemą, gliukozės kiekį kraujyje ir kitus procesus. Šios ligos gali būti tiek ūmios, tiek lėtinės ir neretai reikalauja ilgalaikės specialistų priežiūros.
Higienos instituto duomenimis, 2025 m. Lietuvoje endokrininėmis, mitybos ir medžiagų apykaitos ligomis sirgo daugiau kaip 1 mln. žmonių, arba 35 proc. šalies gyventojų. Iš jų daugiau kaip 263 tūkst. žmonių buvo diagnozuoti skydliaukės funkcijos sutrikimai, beveik 174 tūkst. – cukrinis diabetas, 579 tūkst. – lipoproteinų apykaitos sutrikimai ir kitos lipidemijos.