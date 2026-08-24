Diena Birštone – kupina įspūdžių ir atradimų

Vasaros diena Nemajūnų dienos centro vaikams tapo puikia proga pabūti kartu, pasimėgauti gražiu Birštono kurortu ir patirti smagių bei nepamirštamų įspūdžių.
Šią ypatingą išvyką pradėjome nuo smagios kelionės elektromobiliu po Birštoną. Mus pasikvietė Birštono turizmo puoselėtojas Karolis Rutkauskas, MB „Birštono turai“ įkūrėjas ir vadovas, savo veikla daug prisidedantis prie Birštono turizmo ir miesto pažinimo. Karolis vaikams padovanojo galimybę patogiai ir smagiai pasivažinėti elektromobiliu bei iš arčiau susipažinti su kurortu.
Didžiausias vaikų išbandymas laukė prie Birštono apžvalgos bokšto. Drąsiai užlipome į bokšto viršų ir iš aukštai pasigrožėjome nuostabiais Birštono bei Nemuno kilpų vaizdais. Vaikams tai buvo ne tik smagi pramoga, bet ir puiki galimybė įveikti aukščio iššūkį bei pasidžiaugti savo drąsa.
Po pasivažinėjimo elektromobiliu mūsų laukė sotūs pietūs. Atsikvėpę ir pasistiprinę toliau leidomės į kelionę po Birštoną jau pėsčiomis.
Aplankėme „Versmės“ fontaną, pasigrožėjome „Birutės vila“, smagiai praleidome laiką vaikų žaidimų aikštelėje. Vėliau mūsų laukė ramus pasivaikščiojimas Nemuno pakrante, kur galėjome pasimėgauti gamta, gražiais vaizdais ir tiesiog pabūti kartu.
Ši diena vaikams padovanojo daug gerų emocijų – nuo smagaus pasivažinėjimo elektromobiliu ir įspūdingų vaizdų iš Birštono bokšto iki žaidimų, pasivaikščiojimo ir bendravimo. Tokios išvykos ne tik praturtina vaikų laisvalaikį, bet ir leidžia atrasti naujas vietas, patirti nuotykių bei kurti gražius bendrus prisiminimus.
Nuoširdžiai dėkojame Karoliui Rutkauskui už vaikams padovanotą pasivažinėjimą elektromobiliu, skirtą laiką ir geranoriškumą. Tokios gražios iniciatyvos ir žmonių dėmesys vaikams yra labai prasmingi ir nepaprastai džiugina.
Ačiū už galimybę Birštoną pažinti dar kitaip!
BĮ Nemajūnų dienos centro informacija
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