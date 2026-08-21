Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas dėl reabilitacijos teikimo kariams

Birštone žengtas dar vienas žingsnis stiprinant krašto apsaugos sistemai reikalingą infrastruktūrą. Rugpjūčio 14 dieną Birštono apžvalgos bokšte krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su Birštono savivaldybės mere Nijole Dirginčiene dėl reabilitacijos teikimo kariams.
Šis susitarimas sudarys teisines ir praktines galimybes plėtoti krašto apsaugos sistemai reikalingą infrastruktūrą Birštono savivaldybėje, panaudoti vietos sanatorijų bei sveikatinimo bazių potencialą karių sveikatos atkūrimui.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad Birštonas šiam projektui pasirinktas neatsitiktinai. Kurortas yra patogioje geografinėje padėtyje, garsėja ilgametėmis gydymo tradicijomis, aukštos kvalifikacijos specialistais, turi tinkamą bazę, įrangą ir aplinką, o tai, pasak ministro, visiškai atitinka kariuomenės poreikius. Planuojama, kad atnaujinta infrastruktūra tarnaus ne tik Lietuvos kariams ar pareigūnams, bet ir šalyje dislokuotiems NATO sąjungininkams, kuriems po operacijų bei tarptautinių misijų reikalinga savalaikė medicininė pagalba.
Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė išreiškė viltį, kad ši partnerystė bus abipusiai naudinga. Jos teigimu, naujoji bendradarbiavimo kryptis leis efektyviau išnaudoti kurorto potencialą, kartu pritraukiant papildomų investicijų į vietos infrastruktūrą bei stiprinant paslaugų sektorių, kas bus naudinga ir kurorto bendruomenei.
Konkrečius sprendimus dėl paslaugų plėtros ketinama suformuluoti iki šių metų pabaigos. Spaudos konferencijos metu ir merė, ir ministras kalbėjo ne apie naujo reabilitacijos centro statybas, o apie šiuo metu esančios sanatorinio gydymo ir reabilitacijos bazės sustiprinimą, veikiančių sanatorijų, SPA centrų pajėgumų pritaikymą kariuomenės reikmėms. Tikslių skaičių, kiek karių reabilitacijai galėtų priimti šios įstaigos bendrame pacientų sraute, nebuvo įvardinta.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas akcentavo, kad pasirašyto susitarimo esmė – ieškoti sprendimų konkrečių uždavinių įgyvendinimui, kad bendradarbiavimas įgautų tokį mastą, kokio tikisi ir savivaldybė, ir KAM. Jo teigimu, pagal ministerijos viziją, tie pajėgumai, kurie šiuo metu yra Birštone, galėtų plėstis, atsižvelgiant į kariuomenės, jos sąjungininkų poreikius, operacijų skaičių, karių sveikatai keliamus reikalavimus, taip pat – į ministerijai skiriamą finansavimą.
Vėliau ministras „Tulpės“ sanatorijos amfiteatre susitiko su Birštono bendruomenės nariais, pristatė pasirašytus susitarimus su Birštono, Prienų ir Alytaus savivaldybėmis, kas, jo teigimu, šiam Nemuno kraštui suteiks didesnės reikšmės ir svorio. Šios sutartys – tai realių ministerijos projektų įgyvendinimo tąsa, sakė jis. Ministras pakomentavo ir viešoje erdvėje pasirodžiusius pranešimus apie svetimos vėliavos galimas provokacijas, akcentavo įrengtų priedangų, informacijos sklaidos, tinkamo dialogo su visuomene svarbą.
Atsakydamas į gyventojų nuogąstavimus dėl saugumo lygio, fiksuotų incidentų ore, krašto apsaugos ministras pabrėžė: „Prireikus Lietuvos kariuomenė sugebės mus apginti, kartu su mūsų partneriais turime visus tam reikalingus pajėgumus, jie stiprinami. Tačiau mes turime remti kariuomenę, žinoti įstatymus, kaip elgtis ir be reikalo nekelti panikos. Todėl laikomės nuostatos sąžiningai kalbėti ir visus informuoti laiku,“– sakė R.Kaunas. Anot jo, visos atsakingos institucijos dirba savo darbą, todėl reikia jomis pasitikėti ir nesibauginti.
Ministras priminė veiksmų planą, kaip pasiruošti galimiems ekstremaliems atvejams ir mobilizacijai, atsakė į birštoniečiams rūpimus klausimus dėl vietos bendruomenių švietimo, įsitraukimo, institucijų ir visuomenės bendradarbiavimo krizinėse situacijose, dėl karinių poligonų plėtros, oro erdvės saugumo, krašto apsaugos finansavimo, Ukrainos ir mūsų šalies gynybinių pajėgumų stiprinimo ir kt.
Dalė Lazauskienė