Gausus „Antaninių obuolių“ derlius Kurhauzo galerijoje

Rugpjūčio 18 dieną Birštono Kurhauze atidaryta Kauno tapybos studijos „Antaniniai obuoliai“ narių darbų paroda. Paveikslai nutapyti šių metų tapytojų plenero „Vasara Nemajūnuose ’26“ metu.
Šis pleneras – kasmetinis, pratęsdamas jau septynerius metus gyvuojančią jo tradiciją klebonas monsinjoras Rimvydas Jurkevičius pakvietė dailininkus kūrybingai praleisti keliolika vasaros dienų Nemajūnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijoje – čia semtis idėjų iš vaizdingos aplinkos, tapyti ir ilsėtis. Oras, žmonės, gamta tam buvo palanki. Plenero uždarymo metu klebonas R.Jurkevičius pasidžiaugė menininkų produktyvumu, gimusiais išskirtiniais darbais, kurie į parodos lankytojus kreipiasi savita kalba, tereikia stabtelėti ir juos patyrinėti, galbūt pamedituoti. Plenero organizatorius menininkus pakvietė atvykti į Nemajūnų kraštą ir kitais metais.
Studijos vadovas, dailininkas Antanas Obcarskas pristatė šiemetinio menininkų sambūrio dalyvius ir vasaros kūrybinį derlių. Pasak jo, šiemet į plenerą susirinko daugiausia – net dvylika narių. Kiekvienas iš jų per vienuolika dienų sukūrė po 6–8 individualaus braižo darbus. Nors daugumai paveikslų būdingas abstrakcionizmas, juose galima atpažinti Nemajūnų miestelio atmosferą, bažnyčios medinės architektūros formas, kaimo gamtovaizdį.
A.Obcarskas padėkojo plenero organizatoriui, klebonui mons. R.Jurkevičiui už sudarytas geras sąlygas darbui ir poilsiui, pažadėjo tolimesnį bendradarbiavimą, nes, jo teigimu, studijos nariai nebeįsivaizduoja savo vasaros be Nemajūnų ir Birštono. Atskirą padėką jis skyrė Birštono kultūros centro direktoriui Zigmui Vileikiui, kuris kasmet atveria Kurhauzo galerijos duris plenero dalyvių paveikslams, bei menininkui Andriui Lik, kuris pasirūpino tinkamu darbų eksponavimu.
Už padrąsinimą, įkvėpimą studijos nariai išreiškė dėkingumą studijos vadovui Antanui Obcarskui, šis savo ruožtu kiekvienam plenero dalyviui įteikė po mažą suvenyrą prisiminimui.
Tapybos studija „Antaniniai obuoliai“ Kaune gyvuoja jau dvylika metų. Uždaro klubo principu veikiančios studijos nariai lanko dailininko A.Obcarsko užsiėmimus, rengia grupines ir individualias darbų parodas, dalyvauja pleneruose, ieško sau artimo stiliaus ir krypties.
Dviejose Birštono kurhauzo galerijos salėse eksponuojami Antano Obcarsko (plenero kuratorius), Ugniaus Motiejūno, Augustės Daškevičiūtės, Indrės Kazlauskaitės-Nefės, Irmos Gūžienės, Gitanos Padegimienės, Raimondo Karčiausko, Kristinos Martišienės, Neringos Pavilonytės, Jolitos Puronaitės-Lubienės, Dainoros Ramanauskienės, Vandos Kaminskienės tapybos darbai.
Dalės Lazauskienės nuotraukos
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