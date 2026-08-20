Saugokite savo santaupas

20 rugpjūčio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Rugpjūčio 19 d. Alytaus apskr. VPK Prienų PK gautas vyro (gim. 1935 m.) pranešimas, kad apie 13 val. 50 min. Prienuose, Vytauto g., į namus atėjęs nepažįstamas vyras, prisistatęs pareigūnu, apgaule, išviliojo apie 2 000 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 str.
Primename, kad policijos pareigūnai, kiti valstybės tarnautojai, bankų darbuotojai, neina į namus, neskambina telefonais prašydami asmens duomenų ar tikrinti neva padirbtų pinigų. Būkite atsargūs. Saugokite savo santaupas.
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato informacija

Rubrikoje Teisėsauga. Bookmark the permalink.