Prienų Beržyno parko tvenkinyje – naujas, šviesomis ir spalvomis suspindęs fontanas!

Rugpjūčio 12 d. Prienų Beržyno parko tvenkinyje įrengtas naujas fontanas, kuris tapo dar vienu išskirtiniu parko akcentu. Fontano vandens srovė gali pasiekti iki 20 metrų aukštį, o šviesų, spalvų ir projekcijų galimybės leis sukurti vis kitokią jo nuotaiką.
Fontanas nėra tik įspūdinga vandens srovė – tai šiuolaikinė technologinė sistema, kurią galima programuoti ir pritaikyti įvairioms progoms. Bus galima keisti vandens srovių aukštį ir intensyvumą, spalvas, apšvietimą, numatyti skirtingą veikimo laiką, o įvairios projekcijos suteiks galimybę vandens telkinio erdvę paversti dar įspūdingesne vakaro reginių vieta.
„Naujasis fontanas – dar viena dovana Prienų gyventojams ir miesto svečiams. Tai ilgai svajotas sumanymas, kurį padėjo įgyvendinti Savivaldybės laimėtas „Interreg“ projektas. Smagu matyti, kaip bendromis pastangomis svajonės tampa realybe, ir miestas tampa dar jaukesnis“, – džiaugiasi Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas.
Fontaną pagamino ir įrengė UAB „Optika ir technologija“. Jo įrengimo vertė – 93 400 Eur, iš kurių 20 proc. sudaro Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšos.
Fontanas įrengtas įgyvendinant 2021–2027 m. INTERREG VI-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektą „Inovatyvus architektūros ir istorijos pažinimas Lietuvos ir Lenkijos kaimynystėje“.
Projekto partneriai: VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras, Goldap vietos fondų asociacija, Raczki bendruomenės kultūros centras, Dubeninki seniūnija.
Tai dar vienas žingsnis kuriant patrauklesnes viešąsias erdves ir naujas vietas, kuriose norėsis sustoti, pasigrožėti ir pabūti kartu.
O projektas tuo nesibaigia! Kitais metais planuojama įrengti fontaną ir Jiezno miesto aikštėje, tad vandens, šviesų ir spalvų istorija Prienų krašte tęsis.
Prienų rajono savivaldybės informacija
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