Blindžiakupstis – išnykęs kaimas Prienų rajone

Ar žinome, kiek istorijos gali slypėti mažame Lietuvos kaime? Vienas iš tokių kaimų – Blindžiakupstis, esantis Prienų rajono savivaldybėje, Veiverių seniūnijoje, maždaug 6 km nuo Skriaudžių.
Šiandien kaimas beveik išnykęs iš kasdienio gyvenimo žemėlapio. Tačiau jo vardas ir istorija išliko dokumentuose, kapinėse, kultūros paveldo objektuose ir žmonių prisiminimuose.
O svarbiausia – išliko žmonių vardai.
Vienas iš jų – kunigo Juozo Bielskaus, kurio gyvenimas buvo neatsiejamas nuo Blindžiakupsčio.
Senas vietovardis
Blindžiakupstis – ne naujai atsiradęs kaimo pavadinimas. Prienų parapijos istoriniuose šaltiniuose vietovė aptinkama ir senesne forma „Blindziskupscie“. Tai rodo, kad gyvenvietė buvo žinoma jau seniau ir priklausė istoriniam Prienų krašto gyvenviečių tinklui.
Blindžiakupstis taip pat aptinkamas senųjų Prienų parapijos metrikų medžiagoje. Tyrinėjant XIX a. pradžios metrikų knygas, vietovardis fiksuojamas tarp Prienų parapijos gyvenamųjų vietovių.
Šiandien oficialiai vartojama forma – Blindžiakupstis. Tai, kas šiandien atrodo tik kaip nedidelis taškas žemėlapyje, iš tikrųjų yra vietovė, kurios istorija siekia bent XIX amžiaus pradžią.
Kaimas, kuriame kadaise gyveno dešimtys žmonių
Blindžiakupstis ne visada buvo toks tylus, koks yra šiandien. Istoriniai gyventojų duomenys rodo ryškų kaimo nykimą: 1888 m. jame gyveno 60 gyventojų, 1923 m. – 71 gyventojas, 1959 m. – 45 gyventojai, 1970 m. – 35 gyventojai, 1979 m. – 2 gyventojai, nuo 1989 m. kaimas ištuštėjo.
Per kelias kartas gyvenvietė praktiškai išnyko, tačiau tai dar nereiškia išnykusios istorijos.
Kartais istorija išlieka ten, kur mažiausiai tikimės jos rasti – senoje kapavietėje, dokumento eilutėje ar griūvančios koplyčios sienose.
Blindžiakupstis ir kunigas Juozas Bielskus
Su Blindžiakupsčiu ypač glaudžiai susijęs kunigas Juozas Bielskus.
LKMA Lietuvos katalikų dvasininkų istorinėje duomenų bazėje nurodoma, kad Juozas Bielskus gimė 1910 m. spalio 1 d. Blindžiakupsčio kaime, tuometiniame Veiverių valsčiuje, Marijampolės apskrityje.
Jis mokėsi Leskavos pradžios mokykloje, Veiverių progimnazijoje, Prienų gimnazijoje, vėliau baigė Vilkaviškio kunigų seminariją. 1940 m. birželio 9 d. Juozas Bielskus buvo įšventintas kunigu.
1940–1941 m. jis buvo Igliaukos vikaras, 1941–1943 m. – Leipalingio vikaras. Vėliau dėl sveikatos iš aktyvių pareigų buvo atleistas ir apsigyveno gimtajame Blindžiakupstyje.
Čia jo gyvenimas tapo ypač glaudžiai susijęs su gimtuoju kaimu. Jis dėjo pastangas, kad Blindžiakupstyje būtų pastatyta bažnyčia ir įsteigta parapija. Nuo 1970 m. iki savo mirties jis laikė pamaldas pradėtuose statyti maldos namuose.
Kunigas Juozas Bielskus mirė 1983 m. rugpjūčio 5 d. ir palaidotas Veiveriuose.
O kas buvo kun. Juozo Bielskaus tėvai?
Čia atsiveria dar vienas, iki šiol mažiau žinomas Blindžiakupsčio istorijos puslapis.
2019 m. laikraštyje „Gyvenimas“ publikuotame straipsnyje „Ekskursija į praeitį“ autorė Irena Viliušytė-Petkevičienė pasakoja apie apsilankymą savo gimtojo krašto vietose.
Ji prisimena buvusią Blindžiakupsčio bažnytėlę, į kurią vaikystėje eidavo kartu su mama.
Pasak autorės, šventoriaus teritorijoje buvo palaidoti „šios bažnytėlės statytojai, buvusio kunigo Bielskaus tėvai“. Jo tėvai ne tik gyveno Blindžiakupstyje – pagal šį liudijimą, jie prisidėjo prie vietos šventovės sukūrimo.
Bažnytėlė, kurios beveik neliko
Šiandien buvusios Blindžiakupsčio bažnytėlės vaizdas visiškai kitoks.
2019 m. apsilankiusi šioje vietoje autorė aprašė išlikusias raudonų plytų mūrinės bažnyčios dalies sienas, apgriuvusią teritoriją ir tarp medžių nykstančius buvusios šventovės pėdsakus.
Tačiau jos atsiminimuose ši vieta dar gyva.
Čia ji vaikystėje eidavo į Mišias.
Čia sekmadieniais žmonės rinkdavosi į pamaldas.
Čia stovėjo bažnytėlė, kurią statė Juozo Bielskaus tėvai.
Ir čia vėliau tarnavo pats Juozas Bielskus.
Taigi vienoje vietoje susijungia dvi Bielskaus šeimos kartos.
Tėvai pastatė šventovę.
Sūnus tapo kunigu ir stengėsi ją išlaikyti gyvą.
Bielskynės koplyčia
Blindžiakupsčio religinės istorijos pėdsakų randame ir sovietmečio dokumentuose.
Vido Spenglos knygoje „Akiplėša. KGB kova prieš Bažnyčią“, parengtoje pagal kunigo Juozo Zdebskio sekimo bylą, pateikiamas KGB dokumentas, kuriame minima „Bielskynės koplyčia“.
1984 m. sausio 19 d. KGB sekimo dokumente nurodoma, kad Prienų rajone buvo stebimas kelias į „Bielskynės… koplyčią“, o skliaustuose patikslinama, kad ji yra Blindžiakupsčio kaime.
Tai vienas įdomiausių dokumentinių įrodymų, siejančių pavadinimą „Bielskynė“ su Blindžiakupsčio koplyčia.
Kaimas, menantis Lietuvos laisvės kovas
Blindžiakupsčio istorijoje yra ir labai skaudus XX amžiaus puslapis. 1945 m. birželio 17 d. Blindžiakupstyje žuvo partizanų ryšininkas Klemensas Naginionis.
Jo žūties vietoje 1989 m. buvo pastatytas kryžius. Šiandien ši vieta turi oficialų kultūros paveldo statusą. 2022 m. į Kultūros vertybių registrą buvo įrašyta Lietuvos partizanų ryšininko Klemenso Naginionio kautynių ir žūties vieta, jai suteiktas unikalus kodas 46049 ir nacionalinis reikšmingumo lygmuo.
Taigi Blindžiakupstis yra ne tik senas kaimas.
Jo žemėje išlikusi vieta yra oficialiai pripažinta Lietuvos rezistencijos istorijos dalimi.
Senosios kapinės – kaimo atminties archyvas
Vienas svarbiausių išlikusių Blindžiakupsčio ženklų yra senosios kaimo kapinės.
Šiandien jos oficialiai įtrauktos į Lietuvos kapinių skaitmeninimo sistemą Cemety, kur įvardytos kaip Blindžiakupsčio senosios kapinės.
Cemety duomenimis, šiose kapinėse jau suskaitmeninti 38 kapai.
Jos gali būti vienas svarbiausių šaltinių atkuriant išnykusio kaimo istoriją.
2019 m. straipsnio autorė aprašo šias kapines ir pasakoja, kad tarp senų medžių buvo sunku įskaityti kai kurių žmonių pavardes.
Blindžiakupstis šiandien
Šiandien Blindžiakupstį galima rasti Prienų rajono žemėlapyje, Veiverių seniūnijoje. Tai vieta, į kurią verta pažvelgti ne tik kaip į vietovardį žemėlapyje. Tai – istorinės atminties vieta. Dabartiniuose laukuose ir miškuose kadaise stovėjo sodybos. Jose gyveno šeimos. Čia augo vaikai. Čia skambėjo maldos. Čia buvo pastatyta bažnytėlė. Čia palaidoti jos statytojai. Čia gimė kunigas Juozas Bielskus. Čia 1945 m. žuvo Klemensas Naginionis.
O šiandien apie visa tai primena vos keli išlikę istorijos ženklai.
Kaimas gali išnykti iš gyventojų surašymo. Sodybos gali sunykti. Keliai gali užželti. Bažnyčios sienos gali sugriūti. Tačiau istorija išlieka. Ji lieka žmogaus pavardėje. Sename antkapyje. Krikšto metrikuose. Kryžiuje prie kelio. Griūvančios bažnyčios sienoje. Ir žmonių prisiminimuose.
Blindžiakupstis – mažas kaimas, kuriame susitiko šeimos istorija, tikėjimas, Lietuvos laisvės kovos ir viso Lietuvos kaimo likimas.
Galbūt todėl verta ne tik pravažiuoti pro jį. Verta sustoti. Pažiūrėti. Perskaityti seną pavardę. Paieškoti dokumentuose. Ir paklausti: kas buvo tie žmonės, kurie čia gyveno?
Nes kol mes jų ieškome, kol tariame jų vardus ir pasakojame jų istorijas, Blindžiakupstis nėra išnykęs.
Jis tebėra mūsų krašto istorijos dalis.
Algirdo Naudžiaus tekstas ir nuotraukos
Daugiau: Skriaudžiai.lt
Naudoti šaltiniai:
• LKMA – Lietuvos katalikų dvasininkų istorinė duomenų bazė: kun. Juozas Bielskus. Biografiniai duomenys, gimimo vieta ir data, kunigystės istorija, pastangos įkurti bažnyčią Blindžiakupstyje. https://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=1179
• Irena Viliušytė-Petkevičienė, „Ekskursija į praeitį“, „Gyvenimas“, 2019-08-09. Svarbus vietos atsiminimų šaltinis apie Blindžiakupščio bažnytėlę, senąsias kapines ir Juozo Bielskaus tėvus – bažnytėlės statytojus, palaidotus prie šventovės. https://www.gyvenimas.eu/2019/08/09/ekskursija-i-praeiti
• Vidas Spengla, „Akiplėša. KGB kova prieš Bažnyčią“, 1996. KGB dokumentų pagrindu parengta knyga; joje minima „Bielskynės“ koplyčia Blindžiakupščio kaime. https://lkbkronika.lt/…/apie-juoza-zdebski-v-spenglos…
• „Tėviškės aidai“, 1983-08-26. Nekrologinė informacija apie kun. Juozą Bielskų, jo amžių ir ryšį su Blindžiakupščiu.
https://www.spauda2.org/…/1983-08-26-TEVISKES-AIDAI.pdf
• Prienų rajono savivaldybė – Klemenso Naginionio žūties vieta. Informacija apie kultūros paveldo objektą ir jo įrašymą į Kultūros vertybių registrą. https://www.prienai.lt/…/i-kulturos-vertybiu-registra…
• Kultūros paveldo departamentas / Kultūros vertybių registras. Lietuvos partizanų ryšininko Klemenso Naginionio kautynių ir žūties vietos apsaugos duomenys. https://kvr.kpd.lt/
• Lietuvos vietovių ir genealoginė medžiaga. Blindžiakupščio istorinis vietovardis, gyventojų ir parapinės priklausomybės duomenys. https://www.vietoves.lt/…/Prien%C5%B3_rajono_savivaldyb…
• Cemety – Blindžiakupščio senosios kapinės. Oficialioje kapinių skaitmeninimo sistemoje nurodoma, kad kapinėse suskaitmeninti 38 kapai.https://cemety.lt/public/cemeteries/1501
Papildoma informacija:
• Straipsnis apie dar vieną mirusį kunigą Juozą Bielskų (Mirė 72 m.). https://www.spauda2.org/…/1983-08-26-TEVISKES-AIDAI.pdf
• Apie Juozą Bielskų ir konfliktus su vyskupu:https://lkbkronika.lt/index.php/?view=category&id=367