Senjorus keliauninkus rytmečio saulė išlydėjo, o vakarėjanti pasitiko

To dar nebuvo, stebėjosi Birštono bočiai ankstyvą pirmadienio rytą, išsiruošę į poilsinę ir pažintinę kelionę Palangoje. Neašarojo lietaus lašai ant autobuso langų, buvo giedra ir gražu. Matomai gerais darbais Birštono bočiai nusipelnė tokios Dievo dovanos. Debesų avinėliai lėtai sklandė dangaus žydrynėje. Autobuse buvo ramu, kadangi visi klausėsi informacijos, ką naujo galima pamatyti ir išgirsti Palangoje.
Po 4 valandų kelioniniai lagaminai palikti svetinguose ir gausiai žydinčių hortenzijų apsuptyje skendinčiuose Bronelės ir Galinos poilsio namuose. Žvejų gatve iki pat jūros traukė bočiai, pasiilgę bangų mūšos, bet jūra buvo rami, tyvuliavo lyg begalinis ežeras. Neaidėjo ir gelbėtojų balsai, perspėjantys nebristi giliai, saugoti vaikus, nesigirdėjo ir prekiautojų balsų „karšti čeburekai, šaltas alus“.
Vandens malonumai mūsų nenuvylė. Kūnus glamonėjo 18,5 laipsnių šiltos, lengvos bangelės, o ketvirtadienį ir penktadienį juos talžė stiprios bangos. Šeštadienį atsisveikinome su jūra, plevėsuojant raudonai vėliavai. Saulė, smėlis ir jūra suteikė mums džiaugsmo ir atgaivos.
Meditacinę ramybę mums dovanojo Birutės parkas. Ketvirtadienio ir penktadienio popietėmis klausėmės nuo 1953 m. muzikuojančio kolektyvo, tęsiančio antrą šimtmetį gyvuojančią, dar kurorto įkūrėjų grafų Tiškevičių laikais pradėtą orkestrinės muzikos koncertų Palangos Birutės parke tradiciją. Penktadienį mes gėrėjomės išskirtine vargonininkės Karolinos Juodelytės programa „Tarp dangaus ir žemės“ Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje. Dalis mūsų klausėmės Z. Levickio ir V. Lukočiaus koncerto „Dvi stichijos“ (smuikas ir fortepijonas) bei XXXII tarptautinio akordeono festivalio „Palanga 2026“ uždarymo Kurhauzo salėje. Grožėjomės Palanga iš bažnyčios bokšto. Bažnyčioje gėrėjomės gotikiniu grožiu ir didybe, įspūdinga sakykla ir trimis meniškais altoriais, kuriuos puošia marmuriniai bareljefai ir XVII a. nutapytas Dievo Motinos Marijos paveikslas. Aplankėme garsųjį 470 m ilgio Palangos tiltą, nuo jo gėrėjomės saulėlydžiu. Vakarais vaikštinėjome ir J. Basanavičiaus gatvėje – bene pagrindinėje Palangos vasaros linksmybių arterijoje. Šurmulinga gatvė – lyg gyvenimo upė, kurioje masė žmonių, skubančių jūros link ir atgal. Čia įsikūrę daugybė barų, restoranų bei svečių namų. Dar viena pramoga poilsiaujantiems. Mums, senjorams, būtina pasisvečiuoti Močiučių restorane – tai išskirtinė vieta Palangoje, duris atvėrusi 2023 m. Močiučių restorane ant stalo atgimsta tradiciniai lietuviški patiekalai, kurių skoniai pažįstami nuo vaikystės – gardūs cepelinai, kvapnus kugelis, purūs blynai ir kiti namų virtuvės šedevrai. Tai vieta, kur maistas tampa daugiau nei patiekalu – jis tampa prisiminimu, tradicija ir šilta istorija.
Tirpo dienos, prisodrintos naujo pažinimo, gamtos grožio ir, svarbiausia, žmonių draugystės, pagarbos ir tolerancijos. Dar geriau pažinome vieni kitus.
Bendrystė – draugystė, bendravimas, dvasinis ar socialinis ryšys tarp žmonių. Tai mūsų gyvenimo tąsa ir supratimas, kad esame vieni kitiems reikalingi, todėl ir buriamės į gausų būrį, kaip kad ir kelionei į Palangą. Atsisveikinom su jūra ir vėl sėdome į autobusą, vairuojamą rūpestingojo vairuotojo Tomo Abraičio. Kaišiadorių vyskupijos 100-mečio proga vyskupas Jonas Ivanauskas už jautrumą žmogui ir indėlį į Carito veiklą. Jis to nusipelnė: kelionėse su senjorais tampo mūsų lagaminus, paduoda ranką silpnesniems, jo akys spindi atjauta. Ne namolio iš karto pasukome, o susipažinti su Babilono Sodais. Tai – miniatiūrų ir botanikos parkas. Žmogaus rankomis sukurtas sodas sujungia žmogaus ir gamtos sukurtus pasaulio stebuklus. Čia – ir Eifelio bokštas, ir Sidnėjaus operos teatras, ir Laisvės statula bei Gizos piramidės… Visos šios miniatiūros apsuptos įspūdingomis gėlių žiedų juostomis ir arkų girliandomis. Gausiais plojimais pasveikinome Tomą Abraitį, gavusį garbingą vyskupo Jono Ivanausko apdovanojimą, Leoną Barutį – 90-mečio, Joną Marčiulionį – 75-mečio, Danutės ir Jono šeimą – santuokos 50-mečio proga, Kazimierą Žilinską – 75-mečio bei Aldoną Gudauskienę ir Ireną Čeikienę jubiliejų progomis. Gyvenimas mus suveda atskirais gyvenimo laikotarpiais. Kartais prarasdami senuosius draugus surandame naujus. Draugas – tai žmogus, su kuriuo tave sieja artimi, laisva valia pasirinkti geri ryšiai. Tausokime juos, vertinkime juos. Mūsų nuotaiką praskaidrino skaitomos „Gabijos“ klubo narės Angelijos Kubilienės eilės, skirtos jūrai:
Sonetas jūrai
Ritasi mėlynos bangos
Ir kasdien tau pratars: Labas rytas!
Dar vienas į pasaulį langas
Vasaros ilgesio bangomis ritas.
Jūra tokia didi ir galinga
Po dangaus žydrumo skraistėm,
Saulę vakarais paskandina,
O benamis vėjas čia energiją švaisto.
Ir išliks ji tokia graži ir gyva
Kaip dainuojančių sirenų apžava,
O vėjas spėlios iš pėdų ant smėlio,
Kas čia ką tik dviese nuėjo..
–––––––––––––––––––––––
Ir tai jau tęsiasi tūkstantį metų
Kaip ir legenda apie Kastytį, Jūratę.
Neprailgo kelias. Mes tarsi jaunuoliai riedėjom ratuoti kiekvienas savo namų link. Rugpjūtis – graži pradžia artėjančiam rudeniui.
Julija Barutienė
LPS „Bočiai “ Birštono bendrijos pirmininkė
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