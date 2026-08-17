Diena, kupina istorijos, skonių ir įspūdžių

Rugpjūčio 9-ąją Nemajūnų bendruomenės santalkos nariai leidosi į turiningą kelionę po Rokiškio kraštą, kurios pagrindinis tikslas – daugiau kaip penkis šimtmečius istoriją skaičiuojantis Ilzenbergo dvaras. Tolimas kelias neprailgo – laukė visa diena naujų atradimų, istorijų, išskirtinių skonių ir, svarbiausia, bendrystės.
Ilzenbergo dvaras įsikūręs išskirtinėje vietoje – istorinėse sėlių žemėse, tarp Ilgės ir Apvalasų ežerų, visai šalia Lietuvos ir Latvijos sienos. Jo istorija prasidėjo dar 1515 metais, kai baronas Berntas fon Kersenbrokas ant kalvos įkūrė dvarą. Manoma, kad iš vokiško pavadinimo „Ilsen berg“, reiškiančio „Ilzės kalną“, ir kilo šiandieninis Ilzenbergo vardas. Per daugiau kaip penkis šimtmečius dvaras išgyveno ne vieną istorijos lūžį. XIX a. pabaigoje rūmai buvo perstatyti, o 1896 m. dvarą įsigijus bajorui Eugenijui Dimšai ir Livijai Majoresku, prasidėjo naujas jo kultūrinio klestėjimo laikotarpis. Šiandien Ilzenbergas išskirtinis ir tuo, kad yra vienintelis Baltijos šalyse bei vienas iš nedaugelio Europoje dvarų, atgimusių kaip natūralios žemdirbystės ūkis.
Atvykusius Nemajūnų bendruomenės narius pasitiko gidas, kuriam lydint prasidėjo pažintis su šios ypatingos vietos istorija. Klausėmės pasakojimų apie dvaro įkūrimą, jo šeimininkus, permainingus istorijos laikotarpius ir šiandieninį atgimimą. Vėliau pravėrėme pagrindinių dvaro rūmų duris, apžiūrėjome atkurtus interjerus ir juose saugomus istorijos ženklus. Dvare istorija nėra vien datos – ji juntama kambariuose, balduose, meno kūriniuose ir daugybėje smulkių detalių.
Po pažinties su rūmais mūsų laukė viena gardžiausių kelionės dalių – edukacinė degustacija. Prie bendro stalo ragavome Ilzenbergo dvare gaminamų produktų. Sūriai, sviestas, įvairūs vyniotiniai, paštetas, užtepėlės, medus, duona, sausainiai ir pyragas leido pažinti dvarą per skonius. Produktų įvairovė ir netikėti skonių deriniai sulaukė daugybės gerų bendruomenės narių įvertinimų. Ilzenbergas ir šiandien tęsia senųjų dvarų ūkininkavimo tradicijas – aplink parką plyti dirbami laukai, auginami gyvuliai, o ūkyje gaminami savi produktai.
Po degustacijos susipažinome su Ilzenbergo parku ir sodais. Net 17,5 hektaro angliško stiliaus parkas saugo senus medžius, skulptūras, išpuoselėtus takus ir daugiau kaip 500 metų skaičiuojantį Ilzenbergo ąžuolą. Parke įrengta daugiau nei 3 kilometrai pasivaikščiojimo takų, o skirtingos jo erdvės kviečia ne skubėti, bet dairytis, mėgautis gamta ir ramybe.
Vienu smagiausių kelionės nuotykių tapo Meilės sala, esanti prie pat Lietuvos ir Latvijos valstybių sienų. Čia vandenyje stovi abiejų valstybių pasienio ženklai – vienoje pusėje Lietuva, kitoje jau Latvija. Tad drąsiausieji nepraleido progos įbristi į ežerą ir bent trumpam viena koja „apsilankyti“ Latvijoje. Tokios akimirkos, lydimos juoko ir geros nuotaikos, neabejotinai taps vienu ryškiausių šios kelionės prisiminimų.
Tačiau tuo mūsų dienos kelionė dar nesibaigė. Pakeliui į namus užsukome į Rokiškį, kur aplankėme didingą Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčią – vieną išskirtiniausių neogotikos kūrinių Lietuvoje. Bažnyčios viduje ypatingą įspūdį paliko puošnūs medžio dirbiniai, vitražai, skulptūros ir didingas altorius. Šįkart šventovėje mūsų laukė ir dar vienas netikėtas reginys – iš smėlio sukurta popiežiaus skulptūra. Neįprastas kūrinys didingoje bažnyčios aplinkoje traukė visų dėmesį ir tapo dar vienu mūsų kelionės atradimu.
Kupini naujų žinių, išragautų skonių, gražių vaizdų ir gerų emocijų, pasukome namų link. Nors kelias buvo ilgas, bet bendrystė ir kartu patirti įspūdžiai dar kartą priminė, kad vertingiausia kelionės dalis – ne tik aplankytos vietos, bet ir žmonės, su kuriais jomis dalijamės.
Nuoširdžiai dėkojame Birštono savivaldybei už skirtą finansavimą, suteikusį galimybę Nemajūnų bendruomenės nariams keliauti, pažinti Lietuvos kultūros ir istorijos paveldą, puoselėti bendruomeniškumą ir kurti naujus bendrus prisiminimus.
Kelionė organizuota įgyvendinant Nemajūnų bendruomenės santalkos projektą „Nemajūnų bendruomenės narių telkimas ir tradicijų puoselėjimas 2026“. Projektas finansuojamas pagal Birštono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų finansavimo konkursą Birštono savivaldybės biudžeto lėšomis.
Eitmyra Grybauskienė
Nemajūnų bendruomenės santalkos pirmininkė
-
Parduoda augalinį gruntą-juodžemį. Atveža. Gali išskaidyti mini ekskavatoriumi. Tel. 0 686 87 161. Žemės kasimo darbia mini ekskavatoriumi, savivarčio paslaugos. Tel. 0 686 87 161. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. Parduoda melžiamą karvę ir veršingą telyčią. Abi baltanugarių veislių. Tel. 0 645 06 200. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 38132 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-