Birštono Kurhauze – gydytojos ir poetės Angelijos Kubilienės kūrybos vakaras

Rugpjūčio 20 d. (ketvirtadienį) 18 val. Birštono kurhauze (B. Sruogos g. 2) poezijos ir jaukių susitikimų mėgėjai kviečiami į ypatingą renginį – gydytojos, poetės, septynių knygų autorės, birštonietės Angelijos Kubilienės kūrybos vakarą.
A. Kubilienė yra Lietuvos Nepriklausomų rašytojų sąjungos, Kauno kūrėjų klubo „Kūrėjų menė“ ir „Menų sodo“ narė, dalyvauja Birštono ir Prienų kūrėjų klubo „Gabija“ veikloje, taip pat yra keliolikos teminių almanachų bendraautorė, 2025 m. Lietuvos medikų poezijos pavasario laureatė.
Dar 2022 m. Birštono viešojoje bibliotekoje buvo pristatytos pirmosios dvi autorės poezijos knygos – „Angelijos eilės“ bei „Ąžuolo pavėsy“. Šįkart poetė grįžta su dar daugiau knygų. Būsimo vakaro metu skaitytojų laukia pažintis net su penkiomis naujomis Angelijos knygomis: „Žodžių pievelė“, „Saulėlydžio spalvos“, „Visatos delne“, „Savęs pažinimo keliu“ ir „Šlamėsiu diemedžiu žaliu“.
A. Kubilienės poezijoje atsiskleidžia jautrus žvilgsnis į gyvenimą, permąstomi skaudūs ir džiuginantys patyrimai. Ypatingą vietą jos kūryboje užima moteris – kaip pasaulio gyvybės šaltinis. Autorei artima rašyti apie stiprias, kovojančias moteris, o jausmai jos eilėse liejasi per gėlių simboliką, mitų motyvus, dainų skambesį bei aktualias socialines temas.
Angelija yra sukūrusi apie pustrečio šimto eilėraščių. Jos kūryboje gausybė įvairių formų kūrinių: apie šimtą sonetų, akrostichai, trioletai bei klasikiniai japonų haiku. „Man žanrų įvairovė rašyme – itin žavus užsiėmimas. Pavyzdžiui, sonetai patraukė savo konkretumu. Tik 14 griežtai kanonizuotų eilučių, bet jomis galima pasakyti tiek daug, paliekant konkrečią ar paslėptą žinutę. Vis dar laikau save rašymo naujoke, vis mokausi. Esu medikė, o medikai juk mokosi visą gyvenimą“, – šypsodamasi apie savo kūrybą pasakoja Angelija.
Šiltą ir įkvepiantį vakarą kurti padės ir ypatingos viešnios. Renginyje dalyvaus pati knygų autorė Angelija Kubilienė, aktorė Virginija Kochanskytė, muzikinę programą dovanos Inesa Sėmėnaitė Rutkauskienė.
Maloniai kviečiame apsilankyti ir praleisti vakarą poezijos bei muzikos apsuptyje!
Renginį organizuoja Birštono viešoji biblioteka.
Renginys nemokamas. Renginys bus fotografuojamas ir viešinamas.
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