Pristatyta paroda „Kelio širdys – arklių pašto stotys“

14 rugpjūčio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Šiemet minimas 190 metų jubiliejus, kai 1836 metais buvo baigtas tiesti strateginis Sankt Peterburgo–Varšuvos pašto traktas, Lietuvoje ėjęs per Zarasus, Ukmergę, Kauną, Veiverius, Marijampolę ir Kalvariją. XIX a. jis buvo viena moderniausių ir svarbiausių susisiekimo bei karinės logistikos magistralių Europoje.
Rugpjūčio 7 d. Veiveriuose duris atvėrė ilgai puoselėta paroda „Kelio širdys – arklių pašto stotys“, kviečianti nusikelti į XIX amžių – laiką, kai pašto keliai jungė miestus, kraštus ir žmones, o svarbiausia jų grandis buvo arklių pašto stotys.
Džiaugiamės, kad parodos atidarymas subūrė gausų būrį istorijai neabejingų žmonių. Svečiai atvyko ne tik iš Veiverių ir aplinkinių vietovių, bet ir iš Prienų, Marijampolės, Kalvarijos, Kauno bei Rokiškio.
Parodos atidaryme dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotoja, Seimo narė Jūratė Zailskienė, Prienų rajono savivaldybės vicemeras Deividas Dargužis, Jūratės Zailskienės patarėja Daiva Macijauskienė ir kiti renginio svečiai.
Susirinkusiuosius pasveikino Prienų krašto muziejaus direktorė Lolita Batutienė. Ypatingos nuotaikos renginiui suteikė Renatos Žaldorienės smuiku atliekamas kūrinys. Smuiko garsai sklido iš visai šalia stovėjusios karietos – neįprastos, tačiau šiai parodai itin tinkančios „scenos“.
Po sveikinimo ir padėkos žodžių svečiai buvo pakviesti apžiūrėti parodą, išgirsti jos kūrimo istoriją, susipažinti su surinktais ir muziejui dovanotais eksponatais. Tarp jų – itin retas riboženklis, kurį muziejui padovanojo Gudelių apeivių namelio šeimininkė Ramutė Pridotkienė. Autentiškos nuotraukos, archyviniai dokumentai, istoriniai pasakojimai ir eksponatai leidžia pažinti laiką, kai arklių pašto stotys buvo svarbios kelionių ir susisiekimo grandys.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, buvusiems kartu, prisidėjusiems prie parodos rengimo ir padėjusiems šią istoriją iškelti į dienos šviesą.
Prienų krašto muziejaus informacija ir nuotraukos

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