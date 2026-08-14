Kasdieniai darbai, kuriantys didelius pokyčius

Prienų miesto ir rajono gyventojai daugelį metų keldavo tuos pačius klausimus: kada bus sutvarkyta gatvė, kuria kasdien važiuoja mokyklinis autobusas? Kada taps saugiau nueiti iki ligoninės ar parduotuvės? Kada nebereikės apvažiuoti duobių ar prie viešųjų įstaigų ieškoti vietos automobiliui? Nors Prienų rajonui kasmet iš Kelių priežiūros ir plėtros programos skiriama apie 1,8–2,0 mln. eurų, augant darbų kainoms ir gyventojų poreikiams, vien valstybės skiriamų kelių infrastruktūrai lėšų nepakako – reikėjo kitų sprendimų.
„Lėšų Savivaldybės biudžete didinimas kelių, pėsčiųjų takų ir daugiabučių namų kiemų remontui tapo vienu iš svarbiausių Savivaldybės tikslų. Būtent šiuo principu buvo grindžiami ir visi per pastaruosius trejus metus mūsų profesionalios komandos kartu su Taryba, Administracija priimti sprendimai. Todėl nuo pirmųjų šios kadencijos dienų siekėme, kad keliai būtų tvarkomi ne pavienių projektų lėšomis, o veiktų ilgalaikė finansavimo programa, apimanti visą rajoną“, – sako Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas.
Jo teigimu, per 2023–2025 m. į kelių infrastruktūrą iš viso investuota daugiau kaip 10,8 mln. eurų, iš jų per 4,5 mln. – Savivaldybės biudžeto lėšos. Kasmet papildomos Savivaldybės investicijos nuosekliai augo: 2023 m. keliams skirta beveik 828 tūkst. eurų, 2024 m. ši suma išaugo milijonu ir siekė per 1,82 mln. eurų, o 2025 m. sudarė daugiau kaip 2,02 mln. eurų.
Investicijos virto apčiuopiamais rezultatais: per trejus metus išasfaltuota apie 42 tūkst. kv. m gatvių, atnaujinta apie 52,9 tūkst. kv. m asfaltbetonio dangos, sutvarkyta apie 44,8 tūkst. kv. m žvyro dangos, užlopyta daugiau kaip 7,7 tūkst. kv. m duobių, taip pat įrengta arba atnaujinta apie 3,32 km pėsčiųjų ir dviračių takų bei šaligatvių.
Investicijų sėkmę atspindi ne vien skaičiai – tikrąją atliktų darbų apimtį geriausiai parodo tai, kaip lėšos per trejus metus pasiskirstė visame rajone. „Siekėme, kad keliai būtų tvarkomi ne tik rajono centre. Darbai buvo planuoti visose seniūnijose – ten, kur gyventojai labiausiai laukė ir buvo reikalingiausia. Tik toks požiūris leidžia kurti tolygiai augantį ir patogų gyventi mūsų kraštą“, – įsitikinęs meras.
Investicijos – visoms Prienų rajono seniūnijoms
Anot Savivaldybės vicemero Deivido Dargužio, lūkesčių yra daugiau nei galimybių viską įgyvendinti iš karto, todėl sudarant kelių tvarkymo sąrašą tenka nustatyti prioritetus. „Sprendimai grindžiami aiškiais kriterijais (jie leidžia įvertinti kelio būklę, eismo intensyvumą, reikšmę gyventojams ir kitus svarbius aspektus) ir planuojami nuosekliai. Toks planavimas padeda užtikrinti, kad darbai vyktų skaidriai, o investicijos duotų didžiausią poveikį“, – akcentuoja vicemeras.
Didžiausias finansavimas skirtas Prienų seniūnijai. Tai natūralu – joje didžiausi transporto srautai, daugiausia viešųjų, ugdymo įstaigų ir verslo objektų. Tačiau svarbiausia, kad buvo sprendžiamos ne pavienės problemos, o nuosekliai tvarkoma miesto infrastruktūra.
Per trejus metus Prienuose, be mažesnių darbų, įgyvendinti keli reikšmingi projektai – kapitaliai sutvarkyta Revuonos g. atkarpa prie turgaus, atnaujinta Kęstučio g. dalis, rekonstruota Miškininkų g. Bendradarbiaujant su verslu, prie prekybos centro Vilniaus gatvėje buvo sutvarkyta visa susisiekimo infrastruktūra.
Ypač daug dėmesio skirta daugiabučių kiemams ir viešųjų įstaigų prieigoms. Tvarkytos automobilių stovėjimo aikštelės, gerintas pėsčiųjų saugumas, įrengtos pakeltos perėjos, apšvietimas, šaligatviai. Tai rodo, kad Savivaldybė dėmesį skiria ne tik didiesiems projektams, bet ir sprendimams, kurie tiesiogiai pagerina gyvenamąją aplinką.
Ne mažiau reikšmingi pokyčiai vyko ir Veiverių seniūnijoje. Sutvarkyta Jūrės kelio atkarpa Papilvio k. O vienu svarbiausių projektų tapo Mauručių gyvenvietėje atliktas Šilėnų g. kapitalinis remontas. Prie šio Savivaldybės įgyvendinto projekto savo lėšomis prisidėjo vietos verslas, skyręs 150 tūkst. eurų. Šis pavyzdys rodo, kad konstruktyvus savivaldos ir verslo bendradarbiavimas leidžia efektyviau spręsti bendruomenei svarbius infrastruktūros klausimus ir kurti ilgalaikę vertę visam kraštui.
Stakliškių seniūnijoje sutvarkyta Ežero g. Gripiškėse, atnaujintos Žaliosios ir Ramybės g. Stakliškėse. Jiezno seniūnijoje investicijos buvo nukreiptos į pagrindines miesto ir aplinkinių gyvenviečių gatves: tvarkytos Grafų Pacų g., Naujoji g. ir Kauno g. Jiezne, atlikti remonto darbai Anglininkų k.
Išlaužo seniūnijoje atliktas Alytaus g. ir Kelmyno g. paprastasis remontas. Taip pat įrengtas šaligatvis Maironio g., atliktas kapitalinis remontas ir V. Gurevičiaus g., tvarkyta Jaunimo g. Čiudiškių kaime. Kartu buvo įrengiami ir atnaujinami šaligatviai, gerinama pėsčiųjų infrastruktūra.
Balbieriškio seniūnijoje sutvarkytos Parko, Beržų, Gerulių ir Partizanų gatvės, taip pat Miško g. dalis Sūkurių k., atnaujinti tiltų turėklai, vykdyti vietinės reikšmės kelių priežiūros darbai. Tai pagerino ne tik susisiekimą, bet ir bendrą miestelio estetinį vaizdą.
Pakuonio seniūnijoje remonto darbai vyko Kalnelio g. ir Parko g. Ašmintos k., atnaujinta Nemuno g. Vangų k.
Pernai Šilavoto seniūnijoje išasfaltuota Jaunimo g. Jiestrakio k. ir Naujosios Ūtos seniūnijoje – Parko g. ir dalis Liepų g., taip pat papildomai suremontuota Ryto g. Žemaitkiemio k.
Šiuo metu Prienų rajone įgyvendinami keli svarbūs kelių infrastruktūros atnaujinimo darbai. Veiverių miestelyje atliekamas Kaštonų g. dalies kapitalinis remontas, Prienuose baigtas asfaltuoti privažiavimas nuo Kauno g. iki Kauno g. 21A. Balbieriškyje atnaujinama automobilių stovėjimo aikštelė prie priešgaisrinės tarnybos.
Artimiausiu metu planuojama pradėti naujus projektus. Jiezno seniūnijoje bus kapitaliai remontuojama Liepų g. Dukurnonių k., Veiverių seniūnijoje – Vilties ir Sodų gatvės Skriaudžių k., o Šilavoto seniūnijoje – Sodų g. Klebiškio k. Prienų seniūnijoje numatyta atnaujinti automobilių stovėjimo aikštelę prie Paupio g., šalia paukščių stebėjimo vietos, bei sutvarkyti įvažiavimą ir automobilių stovėjimo aikštelę prie Darželio g. 1 Strielčių k.
Šiuo metu rengiami viešieji pirkimai ir kitiems projektams, todėl artimiausiu metu prasidės dar daugiau kelių, gatvių ir viešųjų erdvių atnaujinimo darbų, kurie pagerins susisiekimo sąlygas ir gyvenamosios aplinkos kokybę visame rajone.
Nuo kasdienių sprendimų iki ilgalaikių rezultatų
Tikslingai dėtų pastangų dėka šiandien galime kalbėti ir apie kelio A130 Kaunas–Prienai–Alytus rekonstrukcijos pradžią. Savivaldybė daugelį metų atkakliai siekė, kad valstybinės reikšmės kelias būtų rekonstruotas. Reikėtų abiejų rankų pirštų suskaičiuoti visus susitikimus su ministerijų, buvusios Lietuvos automobilių ir kelių direkcijos, vėliau AB „Via Lietuva“ atstovais. Buvo išsiųstas ne vienas kreipimasis ir argumentuotas raštas, rekonstrukcijos būtinybę pagrindžiantys dideliais transporto srautais, eismo saugumo problemomis. Šie konkretūs žingsniai ir visuomenės susirūpinimas dėl prastos kelio būklės bei socialiniuose tinkluose reiškiamos pastabos davė rezultatų: kelio rekonstrukcijos darbus žadama pradėti jau šių metų pabaigoje. Tai labai svarbus projektas ne tik rajono gyventojams, kasdien vykstantiems į darbą, mokyklas ar tvarkyti kasdienių reikalų. Jis rūpi ir verslui, kuriam patikimas susisiekimas yra būtina augimo sąlyga, bei mūsų krašto svečiams, kuriems saugesnė ir patogesnė kelionė galbūt taps pirmuoju geru įspūdžiu apie Prienų kraštą.
Artėjanti kelio rekonstrukcija primena, kad dideli pokyčiai neįvyksta per vieną dieną. Juos lemia atkaklumas, bendradarbiavimas ir motyvacija. Pokyčiai prasideda kasdienybėje – nuo atsakingų sprendimų, nuoseklaus darbo ir nuoširdaus rūpesčio tuo, kas svarbu mūsų gyventojams. Būtent tokie kasdieniai žingsniai ilgainiui virsta rezultatais, kuriuos jaučia visa rajono bendruomenė.
Prienų rajono savivaldybės informacija