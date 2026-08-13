Mielas kunige Alfonsai Bulota!

Sveikiname paminėjus 50 metų auksinius dvasinės kunigo tarnystės ir 80 metų pašaukimo į pasaulio piliečių bendruomenę jubiliejus!
Neseniai palydėjęs Amžinybėn tris seseris, kaip geruosius angelus lydėjusias Tave kunigystės kelyje, priimki mūsų, nedaugelio likusių vaikystės draugų, šeimų nuoširdžius sveikinimus. Mes norime paspausti Tau ranką už tavo išminties, tiesos, drąsos, sąžinės tiesiamą gyvenimo kelią. Už suteiktą pagalbą žmonėms, pasimetusiems gyvenimo kryžkelėse ir vėliau suradusiems teisingą kelio kryptį. Šią kryptį surado ir internetinė Google, vizualiai su tūkstančiais lankytojų apsilankydama Tavo koplyčioje. Su neperšaunama taikos palaikymo, Lietuvos kariuomenės majoro karininko uniforma ir nuo snaiperių kulkų maskuojančiu tamsiu kryželiu Tu rodei kariams, vietiniams gyventojams, kur dar priešų neužminuoti ar jau pravalyti, bet nutrūkę gyventojų keliai karo nusiaubtose gyvenvietėse. Pasitikint rajono parapijų gyventojams, kaip kunigas, vedei Lietuvą į laisvę Baltijos keliu. Apie tai liudija trijų Baltijos asamblėjos prezidentų padėka. Svarbus buvo ir atstovavimas Lietuvai NATO šalių kariuomenių konferencijoje, vizitai Vatikane ir Pentagone. Suderinus laiką su parapijos reikalais, tarnyste kardinolui V.Sladkevičiui, kapeliono pareigomis kariuomenėje, savo sukaupta gyvenimiška, praktine sielovados išmintimi keletą metų dalinaisi su šimtais Lietuvos moksleivių, studentų, įvairių nevyriausybinių organizacijų narių. Prasidėjus COVID-19 pandemijai, įstrigę oro uostuose, ligoninių palatose užsienio lietuviai per pažįstamus ieškojo fizinės ir dvasinės pagalbos Lietuvoje. Su įjungtu ant altoriaus mobiliuoju telefonu savo privačioje „Švenčiausios Mergelės Marijos Lietuvos laisvės koplyčioje“ aukojai šv. Mišias palatose jų besiklausantiems ligoniams užsienyje, paliudydamas, kad jie yra ne vieni.
Pasveikę, susitikę su savo artimaisiais jie norėjo atsidėkoti, prašydami kunigo banko sąskaitos. Jūsų atsakymas buvo vienas: „Banko sąskaita pas Dievą.“ Toks esate nuo vaikystės: savarankiškas, principingas, jautrus, tikras Išlaužo parapijos kunigas. Krikštytas ir auklėtas Išlaužo bažnyčios statytojo ir parapijos įsteigėjo Vytauto Gurevičiaus. Nuo 6 metų mokytas Išlaužo mokytojų. Lageriuose lankęs savo kleboną vaikiškais mokykliniais laiškais. Nuo vaikystės kovojantis už tiesą. Jūs panašus į kleboną Vytautą, kuris iš to meto vaikų neėmė pinigų už spalvotus pieštukus, sąsiuvinius, leido naudotis didele biblioteka, o grįždamas iš Kauno motoriniu dviračiu visus pakalbindavo. Nesvarbu, kuo važiuotų šių laikų kunigas, bet, kad pastebėtų laukiančius gyvenimo pakelėse, kai dirbtinis intelektas įvairiomis pramogomis stengiasi dvasinę sielovadą ir bažnyčias sutapatinti su religinių pramogų forma, sunku tuo patikėti.
Tavo pirmosios šv.Mišios, kunige Alfonsai, buvo kaip padėka Dievui ir visiems išlaužiečiams, kurie Tave lydėjo kunigystės keliu. Jos primena Tave asmeniniu palaiminimu ir užrašu paveikslėlyje. „Remkitės visą laiką Dievu mano tautiečiai“ (Išlaužas, 1976.VI.27, Šventojo Jono atlaidai).
Duok Dieve mums tokių kunigų. Ačiū senesnės kartos išlaužiečiams, išleidusiems į Dievo sielovadą devynis mažos parapijos kunigus.
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