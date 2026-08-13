Kieno talentą prarandame, jei nepadedame laiku?

Kai žmogų ištinka nelaimė, mes mokame susitelkti. Per kelias valandas socialiniuose tinkluose pasklinda žinia, žmonės aukoja, dalijasi, kviečia padėti. Tokiomis akimirkomis atsiskleidžia gražiausia mūsų visuomenės savybė – gebėjimas nelikti abejingiems.
Tačiau šalia mūsų vyksta ir kita drama. Ji neturi skambių antraščių, retai patenka į žiniasklaidą ir beveik niekada netampa paramos akcija.
Tai talentas, kuris užgęsta ne dėl gabumų stokos, o dėl to, kad jam niekas neištiesė rankos.
Būtent todėl jau septyniolika metų labdaros ir paramos fondas „Idėjų vartai“ remiasi paprasta, bet svarbia idėja – padėti žmogui tada, kai nedidelė pagalba gali pakeisti visą jo gyvenimo kryptį.
Kartais tam reikia finansinės paramos. Kartais – padrąsinimo. O kartais pakanka vieno žmogaus, kuris pasakytų: „Mes tavimi tikime.“
Per šiuos metus ne kartą įsitikinome, kad didžiausi pokyčiai prasideda ne nuo didelių pinigų, o nuo pasitikėjimo. Ypač prasminga, kai fondo remti jauni žmonės ar jų šeimos po kelerių metų patys tampa rėmėjais. Šiemet prie fondo veiklos prisidėjo ir mūsų fondo nominantas Marijus Giraitis.
Tai nebuvo tik finansinė parama. Tai buvo žinia, kad gerumas grįžta. Kad gavęs pagalbą vakar, šiandien gali padėti kitam. Taip gimsta bendruomenė, kurioje sėkmė perduodama iš vienų rankų į kitas.
Fondas kasmet skiria 500 eurų premiją gabiausiam krašto abiturientui, pagerbia pilietiškumo pavyzdžius ir padeda įgyvendinti bendruomenei naudingas idėjas.
Tai nėra tik parama. Tai investicija į žmones, kurie rytoj kurs mūsų krašto ateitį.
Mes dažnai skubame gelbėti tai, kas dega. Ir tai yra kilnu. Tačiau ne mažiau svarbu pasirūpinti tuo, kas dar tik auga. Nes kiekvienas šiandien išsaugotas talentas rytoj gali tapti mokytoju, gydytoju, verslininku, menininku ar žmogumi, kuris kurs stipresnę mūsų bendruomenę.
Todėl verta savęs paklausti ne tik to, kam šiandien reikia pagalbos, bet ir kokio talento mūsų kraštas neteks, jei šiandien nuspręsime likti abejingi.
Ateitį kuria ne atsitiktinumai. Ją kuria žmonės, kurie laiku ištaria: „Aš tavimi tikiu.“
Jeigu tikite, kad kiekvienas išsaugotas talentas yra investicija į visos bendruomenės ateitį, kviečiame prisijungti prie fondo „Idėjų vartai“ veiklos.
Nuskenuokite QR kodą.
Galbūt Jūsų parama taps ne tik 500 eurų premija. Galbūt ji taps tuo vieninteliu sakiniu, kurį jaunas žmogus prisimins visą gyvenimą:
„Mes tavimi tikime.“