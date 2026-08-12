Atidengta atminimo lenta Prienų parapijos fundatoriaus Kasparo Horvato atminimui

Praėjo 417 metų nuo Prienų miestui ir bažnyčiai svarbios istorinės datos, kuomet 1609 metų rugpjūčio 5 d. tuometinis Prienų ir Birštono valdytojas Kasparas Horvatas kartu su žmona Kotryna Užali pasirašė fundacijos Prienų bažnyčiai aktą, kuris padėjo teisinius ir ekonominius pagrindus Prienų parapijos bei miesto raidai.
Šių dienų vertinimu, tai buvo įžvalgus juridinis ir ekonominis sprendimas, liudijantis apie augantį Prienų svorį LDK administracinėje sistemoje, užtikrinantis tvarką dvaro administravimo sistemoje, bažnyčios ir parapijos finansinį savarankiškumą nuo vietos valdytojų ar valstybės.
Šiam įvykiui atminti rugpjūčio 5 d. Vengrijos ambasados iniciatyva Prienuose surengtos iškilmės. Keturiomis kalbomis vykęs renginys prasidėjo Laisvės aikštėje, prie Prienų rajono savivaldybės. Ši vietos valdžios institucija pasirinkta kaip simbolinė vieta, siejama su rezidencija, kurioje buvo pasirašytas Prienų parapijos fundacijos aktas.
Pagerbiant iš Transilvanijos kilusį, tarnybos į Lietuvą nublokštą Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio karališkosios vengrų sargybos kapitoną, Prienų ir Birštono valdytoją Kasparą Horvatą, aikštėje skambėjo praeitą laikmetį atspindinčios vengrų dainos, atvykusių svečių garbei renginio dalyviai rankose laikė Vengrijos ir Lenkijos vėliavėles.
Į renginį atvyko Jo Ekscelencija Vengrijos ambasadorius Lietuvoje dr. Janos Béres, Lenkijos ambasados ministras patarėjas Artur Soroko, kiti aukštas pareigas užimantys vengrų pareigūnai, dvasininkų bendruomenės atstovai, dalyvavo Prienų rajono savivaldybės vadovai, kultūros įstaigų, Prienų parapijos atstovai, gyventojai. Tarsi atkartodami Kasparo Horvato nueitą kelią – nuo rezidencijos iki bažnyčios su karaliaus Zigmanto III Vazos patvirtintu aktu – susirinkusieji iškilminga eisena patraukė į Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčią, kur prieš daugiau kaip keturis šimtus metų prasidėjo naujas Prienų parapijos gyvenimo etapas.
Atkuriant istorinę atmintį, ant bažnyčios sienos buvo pritvirtinta atminimo lenta, skirta šiai iškiliai asmenybei su lotyniškais žodžiais iš jo fundacijos akto: „Ad perpetuam rei memoriam – Amžinam šio įvykio atminimui“.
Atminimo lentą atidengė Savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas ir J. E. Vengrijos Respublikos ambasadorius Lietuvoje dr. Janos Béres. Projektą parengė ir finansavo Vengrijos ambasada, bendradarbiaudama su tėvu Jordanu, Prienų parapija bei Savivaldybe.
Šį atminties ženklą pašventino Prienų parapijos klebonas dekanas Vaidotas Labašauskas, linkėdamas, kad jis ateities kartoms primintų apie ištikimybę, pasiaukojimą, pagarbą artimui ir atsakomybę už savo kraštą bei bendruomenę. Nuskambėjo Vengrijos Respublikos himnas.
J. E. Vengrijos ambasadorius Lietuvoje dr. Janos Béres pasidžiaugė bendradarbiavimu su Prienų parapija, kurio rezultatas – galimybė per Kasparo Horvato asmenybę ir darbus atskleisti amžių bėgyje ne kartą susipynusias vengrų ir lietuvių tautų istorijas ir įamžinti bendrą istorinį paveldą. „Būtent tokie asmeniniai apsisprendimai, prisiminimai, kultūriniai ir religiniai ryšiai sukuria tvirtą pagrindą šiandienos draugystei. Tai ypač svarbu dabartinėje Europoje, susiduriančioje su daugybe iššūkių,– pabrėžė ambasadorius. – Kasparo Horvato ir jo žmonos Kotrynos Užali pagerbimas – tai ne tik istorinis prisiminimas, bet ir gyvas ryšys tarp praeities ir dabarties, kuris ir toliau praturtina abiejų tautų draugystę.“ Jis nuoširdžiai padėkojo visiems už indėlį, įgyvendinant šią atminties iniciatyvą, išskirtinai Prienų parapijos savanoriams, klebonui Vaidotui Labašauskui, kunigui Jordanui Kazlauskui, renginio dalyviams.
Renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotoja bei Seimo tarpparlamentinių ryšių su Vengrija grupės pirmininkė Jūratė Zailskienė. Jos teigimu, atminimo lenta Prienų bažnyčioje – tai gyvas įrodymas apie abiejų tautų draugystės šaknis, pozityvias permainas ir šiltėjantį bendravimą tarpparlamentiniame lygmenyje. J.Zailskienė palinkėjo tvirtų Lietuvos ir Vengrijos valstybių santykių ir tolimesnio bendradarbiavimo tarp Prienų ir būsimų partnerių.
Į garbingus svečius kreipėsi, sveikinimo ir padėkos žodžius renginio organizatoriams tarė ir Lenkijos ambasados ministras patarėjas Artur Soroko bei Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas.
Po iškilmingų kalbų Prienų bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, melstasi už parapijos fundatorius ir jų vaikus. Šventė baigėsi pokalbiais prie vaišių stalo parapijos namų salėje.
Dalė Lazauskienė
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