Nuo idėjos iki realybės

11 rugpjūčio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Prienų rajono kaimo bendruomenė „Stakliškės“ įgyvendino tęstinį projektą „KŪRYBOS KODAS II: menas ir aplinka“, kuriame gamtos ir meno susiliejimas suvienijo bendruomenės narius kūrybai.
Pagrindinis projekto tikslas – supažindinti dalyvius su meno bei gamtos sąsajomis bei stiprinti bendruomeniškumo ryšius. Projektas startavo nuo veiklų, skatinančių glaudų tarpusavio ryšį. Ryškiausios projekto dalys – praktinis augalų pažinimas kupoliavimo šventėje, pažintinis–edukacinis apsilankymas Anykščių Lajų take.
Kupoliaudami bendruomenės nariai daugiau sužinojo apie augalų gydomąsias savybes, rinko augalus gobelenui, jį pynė. Lajų take medžių lajų viršūnėmis besidriekiantis takas leido dalyviams pažvelgti į gamtą iš kitos perspektyvos. Ramybės ir didybės darna tapo tikru kūrybinio įkvėpimo šaltiniu.
Praktinius gebėjimus dalyviai ugdė Kaune, kur buvo suorganizuota profesionali stiklo meno edukacija. Jos metu dalyviai turėjo galimybę patys prisiliesti prie šios paslaptingos medžiagos, pamėginti iš jos kurti. Ši patirtis pareikalavo susikaupimo, tačiau suteikė daug džiaugsmo ir pasididžiavimo savo rankų darbu.
Pažintį su gamta ir jos įtaka menui pratęsė išvyka į Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Botanikos sodą Kaune. Čia dalyviai gilino supratimą apie biologinę augalų įvairovę, jų pasaulio turtingumą ir gamtos pažinimo svarbą kūrybiniame procese.
Projekto dalyviai džiaugėsi, kad pavyko įgyvendinti svarbiausią projekto tikslą – įsitraukimą į meno ir aplinkos pažinimo veiklas, kurios finansuotos pagal Prienų savivaldybės nevyriausybinių organizacijų biudžeto lėšų programą. Dėkojame Prienų rajono savivaldybei už suteiktą galimybę bendruomenės nariams keliauti, pajausti aplinkos ir meno sąryšį bei stiprinti tarpusavio ryšius puoselėjant bendruomeniškumą. Šis projektas tapo ne vienkartiniu įvykiu, o tęstine kultūrine iniciatyva, kuri, tikimasi, gyvuos ir ateityje, suburdama dar daugiau kūrybingų ir aplinkai jautrių bendruomenės narių.
Rasa Noreikienė
Bendruomenės pirmininkė

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