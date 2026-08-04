Lietuvos sklandytojai – Europoje ketvirti

4 rugpjūčio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Dvi savaites Lenkijoje vykusiame 24-ajame FAI Europos sklandymo čempionate Letuvos komanda tarp šešiolikos šalių atstovų užėmė aukštą ketvirtą vietą. Triumfavo Nyderlandų komanda, antra liko Lenkijos, trečia – Suomijos komandos.
Trijose sklandytuvų klasėse į padangę kilo 81 pilotas. Lietuvos garbę klubinėje klasėje gynė Gvidas Sabeckis (Prienų aeroklubas), Vytautas Rasimavičius (KAASK),15 metrų klasėje – Marius Pluščauskas (Vilniaus aeroklubas), Vladas Motūza (KAASK) ir standartinėje – Darius Gudžiūnas, Joris Vainius (abu iš Vilniaus aeroklubo). Asmeninėje įskaitoje geriausiai sekėsi Vl. Motūzai, daugiakovėje užėmusiam ketvirtąją vietą, ir M. Pluščauskui, jis buvo šeštas. Į dešimtuką pateko ir G. Sabeckis (10 vieta) su D. Gudžiūnu (9 vieta). Atskiruose pratimuose Marius iškovojo aukso ir bronzos medalius, Gvidas su Vladu – po du sidabro. Asmeninėje įskaitoje ant aukščiausio pakylos laiptelio triumfavo Prancūzijos, Lenkijos ir Nyderlandų sportininkai.
Orai sklandytojų nelepino, tik 15 metrų klasės pilotams pavyko įvykdyti septynis pratimus, kiti į padangę kilo šešias dienas.
Varžybų sezonas dar nesibaigė. Liepos 31 – rugpjūčio 9 dienomis Biržuose vyks LT klubinės klasės čempionatas kartu su 8-uoju FAI Jaunimo Europos prieščempionatu.
Rugpjūčio 1–15 dienomis Vokietijoje, FAI jaunimo sklandymo čempionate, standartinėje ir klubinėje klasėse, varžysis pilotai iki 25 metų amžiaus. Jame startuos ir vienintelis lietuvis – Titas Jonušas.
Onutė Valkauskienė
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