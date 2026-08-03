Veiverių krašto vasaros šventė – savaitė, kupina bendrystės ir gražiausių vasaros akimirkų

Veiverių krašto vasaros šventė dar kartą įrodė, kad vasara čia – tai ne tik renginiai, bet ir bendrystė, tradicijos bei aktyvus laisvalaikis. Visą savaitę Veiverių krašto gyventojai ir svečiai buvo kviečiami į įvairias veiklas – vaikų pramogų popietę su Baltuoju lokiu, komandinį žaidimą-fotomedžioklę „AtraSkriaudžius“, interaktyvią parodą „O kaip seniau?“ Skriaudžių buities muziejuje, baltiškos atmosferinės muzikos vakarą „Grynas takas“, o aktyviausi išbandė jėgas naktiniame žygyje po Skriaudžių apylinkes.
Šventinę savaitę vainikavo liepos 26-ąją Veiverių parke vykusi pagrindinė Veiverių krašto vasaros šventė, subūrusi gausų būrį kraštiečių ir svečių.
Susirinkusiuosius sveikino Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, vicemerai Laimutė Jančiukienė ir Deividas Dargužis, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojos, Seimo narės Jūratės Zailskienės vardu – patarėja Daiva Macijauskienė, Veiverių seniūnas Vaclovas Ramanauskas, Savivaldybės tarybos nariai bei kiti svečiai.
Šventinę nuotaiką kūrė koncertinė programa, kurioje pasirodė Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro meno kolektyvai, vietos atlikėjai ir svečiai. Skambėjo dainos, muzika ir netrūko geros nuotaikos, o vasariškas vakaras Veiverių parke tapo gražia visos šventinės savaitės kulminacija.
Nuoširdžiai dėkojame organizatoriams, atlikėjams, savanoriams, partneriams ir kiekvienam, kuris savo dalyvavimu prisidėjo prie šios ypatingos šventės. Jūsų bendrystė ir šypsenos sukūrė nepamirštamą vasaros šventę!
Prienų rajono savivaldybės informacija