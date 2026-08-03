Pirmojo pusmečio duomenys: dažniausi sukčiavimo būdai Alytaus apskrityje

3 rugpjūčio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Alytaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate atliekama 12 ikiteisminių tyrimų dėl sukčiavimo atvejų, kai nukentėjusieji patyrė 45 000 eurų ar didesnę žalą ir (arba) nusikalstamos veikos buvo įvykdytos elektroninėje erdvėje.
Tyrimų duomenimis, gyventojai nuo sukčių nukentėjo įvairiais būdais:
• prisijungę prie suklastotos interneto svetainės nuorodos;
• atlikę avansinį mokėjimą už prekę, kurios taip ir negavo;
• patikėję melagingais pranešimais apie tariamą laimėjimą loterijoje arba gavę SMS žinutę, neva iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI), dėl tariamai mokėtinų mokesčių;
• kai neteisėtai pasinaudota kito asmens banko kortele;
• kai įsilaužta į įmonės elektroninio pašto paskyrą.
Didžiausią ikiteisminių tyrimų dalį sudarė sukčiavimo atvejai, susiję su suklastotomis interneto svetainių nuorodomis (angl. phishing) – užfiksuoti 6 tokie incidentai.
Alytaus apskr. VPK aptarnaujamoje teritorijoje pagal gautus asmenų pranešimus dažniausiai fiksuojami šių rūšių sukčiavimai: sukčiavimai pasitelkiant suklastotas interneto svetaines (phishing) – 37 veikos, avansiniai – 12 veikų, telefoniniai – 6 veikos, investiciniai sukčiavimai – 3 veikos ir kitokio pobūdžio sukčiavimai.
Palyginti su tuo pačiu 2025 metų laikotarpiu, Alytaus apskrityje sukčiavimo atvejų skaičius sumažėjo, kadangi gyventojai tapo budresni, apie sukčiavimo atvejus praneša patys, net ir nepatyrę nuostolių.
Per 2026 metų sausio – birželio mėnesius dėl nusikalstamų veikų elektroninėje erdvėje nukentėjusiesiems Alytaus apskr. VPK aptarnaujamoje teritorijoje padaryta 221 725 eurų turtinė žala. Alytaus mieste ir rajone sukčiai išviliojo 81085 eurus, Birštone beveik 13000 eurų, Druskininkuose apie 52000 eurų, Lazdijų rajone per 10000 eurų, Prienuose beveik 30000 eurų, Varėnoje – per 35000 eurų.
Dėkojame gyventojams, kurie, nors ir netapo sukčių aukomis, apie gautus įtartinus skambučius pranešė policijai. Dažniausiai skambina rusakalbiai asmenys, prisistatantys policijos pareigūnais, banko darbuotojais ir kitų valstybinių institucijų atstovais.
Sukčiai bando paveikti žmones psichologiškai – siekia sukelti stiprias emocijas, skubos jausmą ir pasinaudoti žmonių neatidumu.
Alytaus policijos pareigūnai ragina gyventojus išlikti budriems, nespausti įtartinų nuorodų, neatskleisti savo asmeninių ar prisijungimo duomenų bei visuomet įsitikinti, kad gauti pranešimai yra iš patikimų šaltinių. Kilus įtarimų dėl galimo sukčiavimo, rekomenduojama nedelsiant nutraukti bendravimą su sukčiais ir apie įvykį pranešti policijai skubios pagalbos telefonu – 112.
Alytaus apskrities policijos komisariato informacija

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