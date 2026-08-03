Pieštuvėnų kraštą ir jo Onutes dievulis globoja…

Nuo seno mūsų senoliai sakydavo, kol ant stalo yra duonos, tol namuose gyvena santarvė.
Tradiciškai jau penkioliktą kartą kaimo bendruomenės „Pieštuvėnai“ organizuotoje Oninių šventėje ant lininio rankšluosčio buvo įnešta duona ir ąsotis su gira, skirti šio garbaus vardo nešiotojoms, svečiams bei visiems, kuriems rūpi tradicijos. Vaišes atnešė jau trečios kartos kaimo gyventojų, galima sakyti, anūkai Rusnė ir Simas. Į šventę visi susirinko pagerbti žemę, kuri maitina, žmones, kurie ją dirba, ir tradicijas, kurios visus vienija. Tegul ši duona būna gausaus derliaus, šeimos stiprybės, ramybės ir gerumo simbolis!
Garbingos Oninių šventės „vairą“ tvirtai laikiusi Gabrielė Kamblevičiūtė sveikino krašto žmones, svečius, susirinkusius į gražiausią vasaros brandos šventę, ir priminė, kad kartu švenčiame ir derliaus pradžią, duonos kelią. Tai ir puiki proga drauge prisiminti mūsų krašto papročius bei skonius, kurie, kaip ir gražiausios tradicijos, keliauja iš kartos į kartą. Visos šventės metu buvo galima ir stebėti vieno iš garsiausių Dzūkijos kulinarinio paveldo patiekalų – bandų – edukaciją, kurią vedė Pivašiūnų seniūnijos Mikalavo kaimo Šilaičių bendruomenės nariai, nestokojantys geros nuotaikos. Buvo galima vietoje stebėti bandų gaminimo procesą, patiems jas pašauti į pečių, taip pat ir paskanauti.
O mažiausių svečių laukė ypatinga staigmena, tai – vaikų mylimas šuniukas Maršalas, su kuriuo jie smagiai leido laiką visos šventės metu.
Onutės, Onos buvo pakviestos į garbingą Onučių eilutę.
– Pieštuvėnų kraštą dievulis globoja, – labai tiksliai surado žodžius bendruomenės pirmininkė Dalė Stankevičienė. Ji pasidžiaugė varduvininkėmis, joms nuoširdžiai dėkojo, linkėdama sveikatos, artimųjų šilumos, nešiotis savo širdyse šios gražios tradicinės šventės dvasią ir turėti, ką prisiminti. Bendruomenės vardu Onutėms įteiktos rožių puokštės.
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojos Jūratės Zailskienės vardu Pieštuvėnų krašto Onutes pagerbė jos patarėja Daiva Macijauskienė, kuri perdavė šilčiausius sveikinimus, taip pagerbdama tradicijas ir žmones. Daugybė svečių sveikino, pagerbė Onutes ir, žinoma, šaunią bendruomenę, saldžias vaišes įteikdami pirmininkei Dalei.
Prienų rajono savivaldybės vicemerė Laimutė Jančiukienė sveikino nuostabaus vardo nešiotojas, pasidžiaugdama glaudžia bendruomene – it šeima, kur kepamų bandų kvapas primena namus. Vicemeras Deividas Dargužis perdavė mero Alvydo Vaicekausko nuoširdžius sveikinimus, visoms Onutėms linkėjo žydėti širdyse, kaip kad gražiai žydi vasara.
Stiprios sveikatos, kad širdis niekada nesentų, giedro dangaus Onutėms linkėjo Stakliškių seniūnijos seniūnė Nijolė Ivanovienė, taip pat pabrėžusi, kad ji čia sava, o bendruomenė labai šauni – ir bažnyčioje moteris galima išgirsti giedant, ir įvairiuose renginiuose dainuojant, visur jos aktyviai ir šauniai dalyvauja. Išties, seniūnė – tai tas žmogus, kuris padės pirmiausia, – ir varge, ir džiaugsme, kaip geras kaimynas. Seniūnija, Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro kolektyvai drauge su krašto bendruomenėmis kuria labai gražius bendrystės namus, kuriuose visi jaučiamės kaip namuose, lyg būtume viena ir darni giminė. Tuose namuose dar galima surasti šeimininkių, kepančių bandas ir duoną. Onutėms bei bendruomenei sveikinimo žodžius, simbolines dovanėles perdavė ir kaimynai – Stakliškių bendruomenės pirmininkė Rasa Noreikienė, Noreikiškių kaimo prie Juodžio ežero bendruomenės pirmininkas Vytenis Černius.
Nuo seno žmonės dainuodavo visur: dirbdami laukuose, pjaudami rugius, dainuodavo ir ilsėdamiesi po visų sunkių dienos darbų ar susėdę prie bendro stalo. Pirmąsias dainas dovanojo Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro moterų ansamblis „Svaja“, vadovaujamas meno vadovės Onutės Kamblevičienės, dainininkės puoselėja mūsų krašto tradicijas. Visos kolektyvo narės labai nuoširdžiai apkabino savo vadovę Onutę. Ir labai simboliškas užrašas ant kolektyvų vadovės Onutės marškinėlių – NE VARDAS PUOŠIA ONUTĘ, O ONUTĖ VARDĄ – labai tvirtai nusako ir jos, ir mūsų krašto Onučių širdžių gerumą, nuoširdumą, tradicijų puoselėjimą, mokėjimą ir gebėjimą dalintis kepta duona…
Gausiais aplodismentais sutiktas Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro mergaičių šokių kolektyvas „Bitutė“, kuriam vadovauja Neringa Kamblevičiūtė.
Oninės – tai metas stabtelti, pasidžiaugti ir nauju derliumi, ir vieniems kitais bei drauge pašokti ir padainuoti. Scenoje pasirodė Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro vokalinis ansamblis „Oktava“, vad. O. Kamblevičienės.
Žmogaus gyvenimas nuo seno buvo lydimas ne tik darbo, bet ir šokio. Po sunkių darbų žmonės rinkdavosi vakaruškose, kur skambėdavo armonika, sukdavosi poros ir netrūkdavo juoko. Šventėje gražią tradiciją tęsė mūsų jaunosios šokėjos – Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro bei Dzūkijos gimnazijos Stakliškių skyriaus jungtinis mergaičių šokių kolektyvas.
– Kapela visada buvo šventės širdis, – tradicijas vis priminė vedėja Gabrielė. – Ji kviesdavo dainuoti, linksmintis, šokti ir bent trumpam pamiršti kasdienius rūpesčius. Tad garsiais aplodismentais buvo sutikta Eičiūnų kaimo kapela (vadovė Milda Stanevičienė).
Onutės, šventės svečiai ir visi šių gražių namų gyventojai, kuriuos globoja dievulis, sustojo bendrystės ratelin bendram šokiui – vienas prie kito, nepaisant pareigų, tarsi būtų šio krašto senbuviai.
Jiezno senjorų centro moterų kolektyvas, kuriam vadovauja Natalija Grušelionienė, savo atliekamų dainų tekstais privertė drauge paniūniuoti, pasiūbuoti.
Kaip iš daugybės grūdų subręsta javų laukas, taip ir graži šventė gimsta iš daugybės gerų žmonių darbų ir rūpesčio. Todėl buvo ištarti nuoširdūs padėkos žodžiai daugybei šventės rėmėjų.
Šventė gyva, kai joje skamba dainos, sukasi šokėjai ir šypsosi žmonės. Gražioje popietėje toliau visus linksmino muzikinė grupė „Lietus“ ir atlikėjai Vytas ir Vidas. Į visų širdžių prisiminimų lentynėles liko įrašyta dar viena tradicinė Oninių šventė Pieštuvėnuose. Lai bus ji tęsinys to gražaus bendrystės šokio, kuriame sukosi visi – ir Onutės, ir jų gerbėjai, kaimo žmonės bei svečiai. Gyvenkit po taikiu dangum, dievulio globojami sulaukit kitos šventės, o kasdienybėje – vieni kitų…
Palma Pugačiauskaitė
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