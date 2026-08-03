Pasitarime su seniūnais – dėmesys svarbiausiems rajono darbams

Liepos 29 d. Prienų rajono savivaldybėje vykusiame tradiciniame pasitarime su seniūnais aptarti aktualiausi seniūnijų veiklos klausimai – nuo kelių priežiūros ir pasirengimo žiemai iki invazinių rūšių kontrolės, sodininkų bendrijų problemų bei priešgaisrinės prevencijos.
Kelių priežiūra ir pasirengimas žiemai
Seniūnai peržiūrės prižiūrimų kelių sąrašus, tikslins jų ribas ir sudarys prioritetinius sniego valymo maršrutus, kurie bus viešai paskelbti gyventojams. Taip pat akcentuota pakelių priežiūros svarba bei būtinybė laiku šalinti eismo saugumui trukdančius medžius ir šakas.
Invazinių rūšių kontrolė – tik bendromis jėgomis
Diskutuota apie invazinių šliužų ir Sosnovskio barščių plitimą. Pabrėžta, kad ilgalaikių rezultatų galima pasiekti tik aktyviai įsitraukus visiems žemės savininkams. Savivaldybės organizuotas barščių naikinimas jau davė gerų rezultatų, o darbai valstybinėje žemėje bus tęsiami.
Daugiau dėmesio bendruomenėms
Seniūnai paraginti aktyviau bendradarbiauti su seniūnaičiais ir skatinti bendruomenes jau dabar rengti idėjas dalyvaujamojo biudžeto projektams. Taip pat kviečiama į artėjantį Duonos ir ugnies festivalį, kuris vyks rugpjūčio 29 d. Prienuose, pagal galimybes įtraukti ir sodininkų bendrijas.
Priešgaisrinė prevencija duoda rezultatų
Pasitarime dalyvavę rajono priešgaisrinių tarnybų atstovai informavo, kad šiemet Prienų rajone gaisrų sumažėjo net 27 proc., o žuvusiųjų gaisruose nėra. Tačiau fiksuota keletas tyčinių padegimų. Prevencinių vizitų metu jau aplankyta daugiau kaip 240 gyventojų, daliai jų įrengti dūmų detektoriai. Aptartos ir papildomos priemonės operatyvesniam reagavimui į nelaimes bei glaudesniam bendradarbiavimui tarp seniūnijų ir priešgaisrinių tarnybų.
Dar kartą patvirtinta, kad reguliarūs darbiniai susitikimai ir glaudus bendradarbiavimas padeda greičiau spręsti kasdienius seniūnijų ir rajono gyventojų klausimus.
Prienų rajono savivaldybės informacijas