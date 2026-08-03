Jiezno seniūnijos šventė „Susitikimas prie ežero“

3 rugpjūčio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Jiezno krašto žmonės ir gausiai besirenkantys kraštiečiai bei kiti svečiai į vasarą vykstančią seniūnijos šventę pavakare tradiciškai susiburia jaukioje erdvėje prie ežero. Tačiau praėjusį šeštadienį šventės „Susitikimas prie ežero“ programa prasidėjo gerokai anksčiau. Ir prasidėjo ji Dzūkijos gimnazijos Jiezno skyriaus stadione.
Čia vyko 35-asis Jiezno futbolo turnyras, sukvietęs į komandas susibūrusius įvairaus amžiaus dalyvius. Beje, ne vienam iš žaidėjų gimnazijos stadionas buvo gerai pažįstamas, nes jie jame sportavo ir žaidė dar besimokydami gimnazijoje, o kai kurie – dar vidurine vadintoje mokykloje.
Varžybos buvo pakankamai aukšto lygio, sukėlusios daug emocijų, juo labiau, kad jas komentavo vienas žymiausių Lietuvos sporto komentatorių Nerijus Kesminas. Didžiausia sėkmė turnyre lydėjo Kašonių komandą, tapusią nugalėtoja.
Pavakare šventė persikėlė į tradicinę vietą – prie ežero. Čia šurmuliavo mugė, vyko susitikimai, įvairios edukacijos bei pramogos, senovinių automobilių paroda. Susirinkusieji turėjo progos susipažinti, kaip buvo kariauta senovėje, ir su šiuolaikine karine technika, stebėti danguje atliekamus lakūnų viražus. Turininga buvo ir koncertinė programa.
Jiezno seniūnija puoselėja ir prasmingą tradiciją – šventės metu pagerbti Jiezno kraštui nusipelniusius žmones. Šių metų nominantais tapo Roma Ruočkienė, Kęstutis Derliūnas ir Regimantas Vaičiulis. Jiems įteiktos keramikės Skirmantės Bagdanskienės sukurtos stilizuotos Pergalės deivės statulėlės su Jiezno herbo heraldikos motyvais.
Romai Ruočkienei padėkota „Už svarų indėlį į šalies ir Jiezno krašto kultūrinį gyvenimą“. Kraštiečiui Kęstučiui Derliūnui Pagarbos ir dėkingumo nominacija skirta „Už Jiezno istorinės praeities atgaivinimą ir puoselėjimą, o UAB „Davi“ generaliniam direktoriui Regimantui Vaičiuliui – „Už socialiai atsakingo ir sėkmingo verslo kūrimą ir plėtrą Jiezno krašte“.
„Gyvenimo“ informacija

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