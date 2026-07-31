Viešėjo Hainuvkos apskrityje (Lenkija)

31 liepos, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Birštono savivaldybės administracijos direktorė Jovita Tirvienė su Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėju Egidijumi Dargiu liepos 22 d. lankėsi Hainuvkos apskrityje (Lenkija), kurioje driekiasi Belovežo giria. Belovežo giria – didžiausias ir seniausias reliktinis lygumų miškas Europoje, kurio didelė dalis įtraukta į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą.
Savivaldybės atstovai susipažino su turizmo informacijos centro veikla, orientuota į dviračių turizmo, poilsio gamtoje, Belovežo girios pažinimo vystymą, aptarė bendro projekto veiklas, diskutavo apie galimas bendradarbiavimo idėjas, aptartos galimos bendrų projektų sritys.
Birštono savivaldybė kartu su Hainuvkos apskritimi ir Kaišiadorių bei Jonavos rajonų savivaldybių administracijomis įgyvendina bendrą tarptautinį projektą Nr. LTPL00419 „Dviračių maršrutai tvaresnių regionų link“, kuris finansuojamas Europos Sąjungos INTERREG tarptautinės bendradarbiavimo Lietuvos–Lenkijos programos lėšomis.
Birštono savivaldybėje įrenginėjama Kalnėnų gatvė, kuri bus pritaikyta dviračių eismui, taip pat bus įrengtos dviratininkams reikalingos dviračių stotelės.
Birštono savivaldybės informacija

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