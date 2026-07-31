VERT ramina pažeidžiamus vartotojus, kad nutraukus nepriklausomo tiekimo sutartį, elektros tiekimas jiems nenutrūks

Visuomenėje ir žiniasklaidoje kilus diskusijoms dėl nutraukiamų nepriklausomo elektros energijos tiekimo sutarčių su pažeidžiamais vartotojais, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) ramina vartotojus, kad šie pokyčiai nereiškia, jog jiems bus nutrauktas elektros tiekimas. Siekiant užtikrinti mažesnę paslaugų kainą, šie vartotojai yra automatiškai perkeliami į visuomeninį elektros energijos tiekimą, kurį užtikrins „Ignitis“.
Pagal neseniai įsigaliojusius Elektros energetikos įstatymo pakeitimus, nepriklausomi tiekėjai privalo nutraukti pažeidžiamų vartotojų fiksuotos kainos sutartis tais atvejais, kai jų mokama kaina yra didesnė už visuomeninio tiekimo tarifą. Informaciją apie galimybę pereiti į visuomeninį tiekimą nepriklausomi tiekėjai siųs du kartus per metus – sausio ir liepos mėnesiais, įsigaliojus VERT nustatytiems visuomeninio tiekimo tarifams ir užfiksavus, kad nepriklausomo tiekėjo sutartyje taikoma kaina yra didesnė nei nauja visuomeninio tiekimo paslaugų kaina.
Šį mėnesį vartotojams jau buvo išsiųsti pirmieji informaciniai pranešimai apie nutraukiamas sutartis. Gavę tokį pranešimą, vartotojai neturėtų manyti, kad padarė kokį nors pažeidimą ar dėl jų kaltės nutraukiama sutartis. Tai yra įstatyme numatyta tvarka, taikoma siekiant užtikrinti, kad pažeidžiami vartotojai už elektros energiją mokėtų mažesnę visuomeninio tiekimo kainą.
„Šiuo įstatymo pakeitimu siekiama apsaugoti pažeidžiamiausią vartotojų grupę. Vartotoją perkėlus į visuomeninį tiekimą elektros tiekimas jam ir toliau bus užtikrinamas, o elektros tiekimo paslaugos kaina sumažės, ir jokių papildomų veiksmų imtis dėl to nereikia“, – sako VERT pirmininko pavaduotojas Matas Taparauskas.
Pažeidžiamais elektros vartotojais laikomi tie gyventojai, kurie gauna ar turi teisę gauti piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, asmenys su negalia arba gaunantys šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją.
Nutraukus nepriklausomo tiekimo sutartį, nuo nustatytos datos pažeidžiamiems vartotojams automatiškai bus pradėta teikti visuomeninio elektros energijos tiekimo paslauga. Už suvartotą elektros energiją bus atsiskaitoma pagal visuomeninio tiekimo tarifus tiekėjui „Ignitis“ pagal naująjį kliento kodą – jis irgi pasikeis.
Taip pat atkreipiame dėmesį, kad vartotojai turi teisę nesutikti su sutarties nutraukimu. Jeigu pageidauja, vartotojas ir toliau turi teisę naudotis esamo nepriklausomo tiekėjo paslaugomis pagal turimą sutartį. Tačiau apie savo sprendimą reikia informuoti tiekėją jo nurodyta tvarka ir terminais – šią informaciją vartotojai ras laiške apie siūlomą sutarties nutraukimą.
Išreiškus nesutikimą, sutartis nebus nutraukta, ir vartotojai toliau naudosis nepriklausomu elektros energijos tiekimu. Nesiėmus veiksmų ir neišreiškus nesutikimo, sutartis bus nutraukiama, ir įvyks perkėlimas į visuomeninį tiekimą.
Kilus klausimams dėl gauto pranešimo, taikomų sąlygų ar galimų pasirinkimų, VERT rekomenduoja kreiptis į savo esamą elektros energijos tiekėją.
Ką svarbu žinoti vartotojams:
• Ar bus nutrauktas elektros tiekimas?
Ne. Elektros energijos tiekimas nenutrūks, elektra ir toliau bus tiekiama, tik tai darys ne pasirinktas nepriklausomas tiekėjas, o visuomeninis elektros energijos tiekėjas „Ignitis“.
• Ar gavau šį pranešimą todėl, kad pažeidžiau sutartį?
Ne, sutartys nutraukiamos pagal Elektros energetikos įstatymo pakeitimus, kuriais sudaroma galimybė pažeidžiamiems vartotojams mokėti mažesnę elektros kainą.
• Ar man reikia ką nors daryti?
Ne, jei sutinkate pereiti į visuomeninį tiekimą, perėjimas įvyks automatiškai.
• Kas mane aprūpins elektra?
Nuo nustatytos datos visuomeninį elektros energijos tiekimą užtikrins „Ignitis“.
• Ar keisis mano kliento kodas ir kaip reikės atsiskaityti už paslaugas, jeigu pereisiu į visuomeninį tiekimą?
Taip, jums bus suteiktas naujas kliento kodas. Už paslaugas galėsite atsiskaityti įprastais būdais su naujuoju kodu arba visuomeninio tiekėjo savitarnos sistemoje.
• Ar galiu likti pas dabartinį nepriklausomą tiekėją?
Taip. Jei norite ir toliau naudotis dabartinio tiekėjo paslaugomis, gavę informaciją apie planuojamą nutraukti sutartį, išreikškite tam prieštaravimą ir apie tai informuokite savo tiekėją jo nustatyta tvarka ir terminais.
• Kur kreiptis, jei turiu klausimų?
Kreipkitės į savo elektros energijos tiekėją – jis suteiks informaciją apie jūsų sutarčiai taikomą tvarką ir galimus pasirinkimus.
Papildomą informaciją ir dažniausiai užduodamus klausimus taip pat galite rasti VERT skaičiuoklės puslapyje.