Smurto artimoje aplinkoje problema išlieka aktuali

Lyginant 2025 m. ir 2026 m. sausio – birželio mėnesių Alytaus apskr. VPK duomenis, pastebima, kad registruotų pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje skaičius išaugo nuo 1 875 iki 2 175, t. y. beveik 16 proc. Tai rodo, kad Alytaus policijos pareigūnai sulaukia vis daugiau pranešimų apie galimus smurto artimoje aplinkoje atvejus.
Nedidelis augimas fiksuojamas ir pradėtų ikiteisminių tyrimų srityje. Pagal Baudžiamojo kodekso 140 ir 145 straipsnius pradėtų tyrimų padaugėjo nuo 160 iki 167, o pagal BK 129, 132, 135, 138, 140, 153 ir kitus straipsnius – nuo 8 iki 9. Tuo tarpu pagal BK 148 straipsnį pradėtų ikiteisminių tyrimų sumažėjo.
2026 m. Alytaus apskrityje paskirta 611 apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderių, kai 2025 m. jų buvo 640. Kartu sumažėjo ir nepaskirtų orderių skaičius – nuo 206 iki 176. Dėl paskirtų orderių pateiktų skundų skaičius sumažėjo nuo 54 iki 47. Taip pat sumažėjo atvejų, kai skundai buvo netenkinti, ir orderiai palikti galioti – nuo 42 iki 31, o tenkintų skundų ir panaikintų orderių padaugėjo nuo 12 iki 16.
Didesnis aktyvumas matomas ir registruotų nusikalstamų veikų statistikoje – jų skaičius nežymiai padidėjo nuo 94 iki 105, nukentėjusiųjų skaičius – nuo 96 iki 114.
Pareigūnai pastebi, kad didžiausią nukentėjusiųjų dalį ir toliau sudaro moterys – jų skaičius padidėjo nuo 66 iki 86. Vyrų nukentėjusiųjų skaičius sumažėjo nuo 30 iki 28, o nukentėjusių nepilnamečių šiek tiek padaugėjo – nuo 15 iki 16.
Lyginant taikomas kardomąsias priemones, matyti, kad įpareigojimas gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo buvo skirtas 25 asmenims (2025 m. – 22), o griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas – 2026 m. nebuvo taikyta, kai 2025 m. ji buvo paskirta 4 asmenims.
Apibendrinant galima teigti, kad 2026 m. per minėtą laikotarpį Alytaus apskrities VPK fiksuotas šiek tiek didesnis pranešimų apie smurtą artimoje aplinkoje skaičius, padaugėjo registruotų nusikalstamų veikų ir nukentėjusiųjų, ypač moterų. Tačiau sumažėjo paskirtų apsaugos nuo smurto orderių skaičius.
Taigi smurto artimoje aplinkoje problema išlieka aktuali ir reikalauja nuoseklaus institucijų bei visuomenės dėmesio.
Alytaus apskrities VPK informacija
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