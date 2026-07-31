Kai iniciatyva virsta pokyčiais: nuo bendruomenių iki sveikatos centro

Kartais vienai gerai idėjai tereikia kelių žmonių, kad ji taptų pokyčiu visai bendruomenei. Būtent taip gimsta daugelis iniciatyvų Birštone – nuo tradicijas puoselėjančių renginių iki sveikatinimo iniciatyvų, prisidedančių prie gyventojų sveikatos gerinimo. Šiemet dalį bendruomenių idėjų paversti realiais darbais padės ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirtas finansavimas.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendindama priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, Birštono savivaldybei skyrė daugiau kaip 16 tūkst. eurų bendruomenių iniciatyvoms.
Birštono savivaldybėje veikia šešios bendruomeninės organizacijos, o šiemet paraiškas pateikė trys. Visos jos sulaukė finansavimo, todėl netrukus gyventojus pakvies naujos veiklos, renginiai ir iniciatyvos.
Škėvonių bendruomenė kurs aktyvesniam laisvalaikiui skirtą susibūrimų erdvę, o Nemajūnų bendruomenės santalka suburs viso Birštono krašto bendruomenes į sporto žaidynes. Jose svarbiausia bus ne sportiniai rezultatai, o galimybė susitikti, pabendrauti, geriau pažinti vieniems kitus ir drauge smagiai praleisti laiką.
Aktyvumu šiemet ypač išsiskyrė Birštono vienkiemio bendruomenė, parengusi net keturias projektų paraiškas. Įgyvendinamos iniciatyvos leis tęsti jau pamėgtus renginius – Atvelykio šventę, klojimo teatrų festivalį „Kur Nemuno mėlynas kelias“, ansamblių vakarą „Rudenį dainai suskambus“, naujametį bendruomenės susibūrimą. Taip pat bus organizuojamos edukacijos vaikams, aktyvaus laisvalaikio veiklos, pirmosios pagalbos ir civilinės saugos mokymai, atnaujinamos bendruomenės erdvės. Visa tai dar kartą patvirtina, kad bendruomeniškumas kuriamas ne žodžiais, o žmonių iniciatyva ir nuosekliu darbu.
„Stiprios bendruomenės prasideda nuo žmonių, kuriems rūpi jų kraštas. Džiugu matyti, kad Birštone netrūksta iniciatyvių bendruomenių, kurios ne tik puoselėja gražias tradicijas, bet ir nuolat ieško naujų būdų suburti gyventojus, įtraukti jaunimą, pasiūlyti prasmingų veiklų įvairaus amžiaus žmonėms. Kiekvienas toks projektas kuria ne tik naujas galimybes, bet ir dar stipresnį tarpusavio ryšį“, – sako Birštono savivaldybės vicemeras Vytas Kederys.
Tačiau bendruomenių projektai – tik viena krašto žmonėms reikšminga pokyčių dalis. Ne mažiau svarbūs darbai vyksta ir Birštono pirminės sveikatos priežiūros centre, kur projektinis finansavimas padeda nuosekliai modernizuoti sveikatos priežiūros paslaugas.
Pastarieji keleri metai Birštono PSPC buvo kupini reikšmingų pokyčių. Įdiegta pacientų registracijos informacinė sistema sudarė galimybę patogiau registruotis pas gydytojus internetu, o 2023 metais įkurtas Sveikatos centras Birštono gyventojams atvėrė galimybę pradinės reabilitacijos paslaugas gauti miesto sanatorijose. Tais pačiais metais įstaigoje pradėjo veikti Kauno greitosios medicinos pagalbos padalinys, įgyvendintas pacientų pavėžėjimo modelis.
Pokyčiai tęsiasi ir šiandien. Įgyvendinant projektą „Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas“ atnaujintos registratūros patalpos, odontologijos kabineto įranga, rentgeno aparatas, įdiegta pacientų srautų valdymo sistema, o administracija persikėlė į naujai įrengtas patalpas. Kitas projektas – „Sveikatos priežiūros specialistų pritraukimas į Birštono savivaldybę“ – suteikė galimybę dviems darbuotojoms įgyti naują kvalifikaciją ir tęsti darbą Birštone. Įstaiga taip pat dalyvauja personalizuotos medicinos projekte, kuris atveria dar daugiau galimybių šiuolaikinėms diagnostikos ir gydymo paslaugoms.
„Projektai sveikatos priežiūros srityje nėra tik investicijos į pastatus ar medicinos įrangą. Pirmiausia tai investicijos į žmogų – į galimybę greičiau gauti paslaugą, naudotis modernesne įranga ir žinoti, kad kokybiška sveikatos priežiūra yra prieinama čia, Birštone. Didžiausias įvertinimas mums – kai gyventojai šiuos pokyčius pajunta kasdien“, – sako Birštono PSPC vidaus projektų koordinatorius Jonas Pačėsas.
Nors bendruomenių iniciatyvos ir sveikatos priežiūros projektai apima skirtingas sritis, juos vienija tas pats tikslas – kurti aplinką, kurioje žmonėms gera gyventi. Vienur pokyčiai prasideda nuo aktyvių bendruomenių idėjų, kitur – nuo investicijų į sveikatos priežiūrą. Tačiau visų jų rezultatas tas pats – stipresnis, modernesnis ir bendruomeniškesnis Birštonas.
Birštono savivaldybės informacija
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