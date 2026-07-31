Ekspedicijos metu rinko etnokultūros lobius

31 liepos, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Nakčia prie Tridupio ąžuolų vykdavę tamsūs dalykai. Prie vieno, būdavo, laumės pelkutėje nuogos, plaukus pasileidusios išdykauja, cypauja, vaikosi viena kitą, o jei vyras eitų pro šalį – užkutens, nusitemps į didesnius raistus, paskandins…
Du iš tų ąžuolų, aprašytų dar 1857 m. išleistoje Vladislavo Sirokomlės knygelėje, iki šiol stovi netoli Stakliškių esančiame Būdų miške, vienam žmogui jau seniai neapglėbiami, o pasodinęs juos XVII amžiuje į šias vietas atsikėlęs prūsas…
Tokiais gimtojo Aukštadvario krašto senolių pasakojimais ir legendomis etnologė, Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologė Rita Balsevičiūtė dalijosi, lydėdama Lietuvos nacionalinio kultūros centro Etninės kultūros skyriaus ekspediciją, rinkusią žinias apie kalendorines šventes, laidojimo ir vaikų auginimo papročius, kulinarinį paveldą, žoliavimą ir gėlių darželius, muzikinį folklorą ir tautodailę.
Jau antrą kartą šiame krašte rengiamos ekspedicijos dalyviai šiemet liepos 15–17 d. aplankė 22 pateikėjus, gyvenančius Strėvos, Žuklijų (Trakų r.), Druskeliškių, Želkūnų (Prienų r.) ir Šafarnės (Kaišiadorių r.) kaimuose bei Stakliškėse, Onuškyje ir Aukštadvaryje.
Žiniomis mielai dalijosi įvairaus amžiaus ir patirties žmonės – ir tie, kurių vaikystėje raganos per Jonines pievoje prisigretinusios prie karvių nubraukdavo prijuostėmis rasą ir taip atimdavo pieną, ir jaunesniųjų kartų atstovai, kuriems etnokultūros lobiai tampa kūrybinio įkvėpimo šaltiniu ir greitai kintančiame mūsų laikų pasaulyje malšina alkį pažinti savo šaknis.
Visa surinkta etnokultūrinė medžiaga bus saugoma Lietuvos nacionalinio kultūros centro archyve. Surengti ekspediciją padėjo partneriai: Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos Aukštadvario regioninio parko grupė, Trakų kultūros ir meno centro Aukštadvario ir Onuškio padaliniai, Trakų rajono viešosios bibliotekos filialas Bijūnų kaime, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Vyšniūnų ir Užuguosčio bibliotekos.
Lietuvos nacionalinio kultūros centro informacija

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