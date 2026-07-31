Dėkojame už pasidalintas žinias

Liepos 21 d. Nemajūnų dienos centre svečiavosi Birštono policijos bendruomenės pareigūnė bei Alytaus policijos kinologai su tarnybiniais šunimis.
Kinologai vaikams papasakojo apie savo atsakingą ir įdomų darbą, supažindino su tarnybiniais šunimis, atsakė į vaikų klausimus ir praktiškai pademonstravo, kaip šunys ieško narkotinių medžiagų bei vykdo jiems duodamas komandas.
Po kinologų pasirodymo Birštono policijos bendruomenės pareigūnė vaikams vedė prevencinę paskaitą apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų žalą. Vaikai žiūrėjo informatyvius filmukus, diskutavo ir sužinojo, kokias pasekmes žmogaus sveikatai ir gyvenimui sukelia šių medžiagų vartojimas.
Renginio pabaigoje kiekvienas vaikas turėjo galimybę pasidaryti savo piršto atspaudą bei gavo po nedidelę dovanėlę.
Nuoširdžiai dėkojame Birštono policijos bendruomenės pareigūnei ir Alytaus policijos kinologams už prasmingą, įdomų ir vaikams naudingą susitikimą. Ačiū už skirtą laiką, pasidalytas žinias ir bendravimą su vaikais!
BĮ Nemajūnų dienos centro informacija
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