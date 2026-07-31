Birštono savivaldybėje pasveikinta pažangiausia Birštono gimnazijos abiturientė

31 liepos, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Liepos 23 d. Birštono savivaldybėje Birštono gimnazijos XX laidos pažangiausią abiturientę Gretą Žiūkaitę pasveikino Savivaldybės vadovai – merė Nijolė Dirginčienė, vicemeras Edvardas Citvaras ir Administracijos direktorė Jovita Tirvienė. Už puikius mokymosi rezultatus, atkaklumą ir nuoseklų darbą Gretai įteikta merės padėka bei skirta 500 eurų premija.
Susitikimo su Savivaldybės vadovais metu Greta pasidalino ateities planais – ji ketina studijuoti psichologiją, o baigusi studijas planuoja grįžti gyventi ir dirbti į Birštoną.
„Didžiuojamės Gretos pasiekimais ir linkime jai drąsiai siekti užsibrėžtų tikslų. Džiugu, kad jauni žmonės savo ateitį sieja su Birštonu ir nori čia pritaikyti įgytas žinias“, – sakė Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė.
Merė taip pat pasveikino visus Birštono gimnazijos XX laidos abiturientus, linkėdama jiems pasitikėti savimi, atrasti savo kelią ir sėkmingai kurti ateitį. Kad ir kur nuvestų pasirinktas kelias, Birštonas visada lauks sugrįžtant.
Birštono savivaldybės informacija

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