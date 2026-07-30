„Via Lietuva“ gavo statybą leidžiantį dokumentą kelio Kaunas–Prienai–Alytus rekonstrukcijai

Kelių infrastruktūros bendrovė „Via Lietuva“ gavo statybą leidžiantį dokumentą valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožo nuo 19,48 iki 31,10 km rekonstrukcijai. Tai žymi sėkmingą projektavimo etapo pabaigą.
Vienas svarbiausių regiono kelių, jungiantis Kauno ir Alytaus regionų centrus, netrukus taps modernia keturių eismo juostų magistrale. Rekonstruojamas kelio Kaunas–Prienai–Alytus ruožas nuo 19,48 iki 31,10 km yra intensyviai naudojamas – 2025 m. duomenimis, juo kasdien važiavo daugiau kaip 10 tūkst. transporto priemonių, iš jų apie 800 sunkiasvorių.
„Važiuojantys keliu Kaunas–Prienai jau ilgą laiką galėjo matyti, kad kelio kokybė neatitiko jo svarbos ir apkrovimo, tai buvo vienas problematiškiausių ruožų, todėl pokyčiai buvo būtini. Keturių juostų magistralė iš esmės pakeis važiavimo saugumą ir patogumą tarp Kauno, Prienų ir Alytaus vos po dvejų metų. Tęsiame rūpestį ne tik pagrindinėmis šalies transporto arterijomis, bet ir kitais keliais“, – sako susisiekimo ministras Juras Taminskas.
„Suprantame šio projekto svarbą visuomenei, sieksime, kad darbai vyktų sklandžiai ir efektyviai. Rekonstravus ruožą, bus užtikrintos saugesnės bei patogesnės kelionės tūkstančiams vairuotojų kasdien“, – teigia „Via Lietuva“ vadovas Martynas Gedaminskas.
Projekto metu bus rekonstruotas beveik 12 km ilgio kelio ruožas Prienų savivaldybėje, praplečiant jį iki keturių eismo juostų (2+2) magistralės. Taip pat numatyta įrengti tris tunelinius pravažiavimus, tris viadukus (ties 21,42 km, 24,93 km ir 28,07 km), pėsčiųjų viaduką (ties 30,12 km), tiltą per Šventupę (ties 21,08 km), dvi gyvūnų perėjas (ties 23,70 km ir 23,31 km), penkias žiedines sankryžas, atramines sienas bei triukšmo užtvaras.
Įgyvendinus projektą pagerės eismo sauga, padidės transporto pralaidumas ir susisiekimo kokybė tarp Garliavos ir Prienų. Tikimasi, kad rekonstrukcija leis užtikrinti sklandesnį transporto judėjimą, sumažins avaringumo riziką bei pagerins šalia kelio esančių teritorijų gyventojų gyvenimo kokybę.
Planuojama, kad sėkmingai užbaigus viešojo pirkimo procedūras ir pasirašius rangos darbų sutartį, statybos darbai prasidės jau šių metų rudenį, o darbus planuojama pabaigti 2028 m. pabaigoje.
AB „Via Lietuva“ informacija
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