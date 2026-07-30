Ūkininkai gali patikslinti duomenis apie draudžiamąsias pajamas už 2023–2025 metus

Ūkininkai, kurie 2023–2025 metais Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) deklaravo mažesnes nei 12 minimaliųjų mėnesinių algų (MMA) individualios žemės ūkio veiklos apmokestinamąsias pajamas arba jų visai neturėjo, tačiau gavo tam tikrų neapmokestinamųjų pajamų, nuo 2026 m. liepos 1 d. gali patikslinti duomenis apie savo draudžiamąsias pajamas ir sumokėti trūkstamas socialinio draudimo įmokas. Tai galima padaryti iki 2027 m. liepos 1 d.
Kas pasikeitė?
Ūkininkų socialinio draudimo įmokų apskaičiavimo principas iš esmės nesikeitė – kaip ir iki šiol, įmokų baze laikoma 90 proc. individualios žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų).
Tačiau tais atvejais, kai ūkininko apmokestinamosios pajamos nesiekia 12 MMA arba jų visai nėra, bet jis gauna tam tikrų neapmokestinamųjų pajamų, numatytų Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, socialinio draudimo įmokų baze gali būti laikoma 90 proc. apmokestinamųjų ir neapmokestinamųjų pajamų sumos, bet ne daugiau kaip 12 MMA.
Kodėl atsirado pakeitimai?
Iki šiol daliai ūkininkų susidarydavo situacija, kai „Sodrai“ pateiktuose SAV pranešimuose nurodytos draudžiamosios pajamos nesutapdavo su VMI deklaruotomis pajamomis.
Pavyzdžiui, 2024 metų duomenimis, tokių neatitikimų nustatyta apie 4 proc. individualią žemės ūkio veiklą vykdančių asmenų – 764 iš 17 696.
Norint įgyti vienerių metų socialinio draudimo stažą, per kalendorinius metus turi būti sumokėtos socialinio draudimo įmokos ne mažiau kaip nuo 12 MMA dydžio draudžiamųjų pajamų. Kai įmokos buvo sumokėtos nuo mažesnės sumos, žmogaus sukauptas socialinio draudimo stažas buvo proporcingai mažesnis. Tai galėjo turėti įtakos teisei į socialinio draudimo išmokas ar pensiją.
Kas gali tikslinti duomenis?
Priėmus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisas, nuo 2026 m. liepos 1 d. iki 2027 m. liepos 1 d. ūkininkai gali patikslinti 2023, 2024 ir 2025 metų draudžiamąsias pajamas.
Tam reikia:
. pateikti „Sodrai“ patikslintą SAV pranešimą;
. sumokėti trūkstamas socialinio draudimo įmokas.
Svarbu, kad SAV pranešime nurodyta pajamų suma sutaptų su VMI deklaruota individualios žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų) ir neapmokestinamųjų pajamų suma, tačiau neviršytų 12 MMA.