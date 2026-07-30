Balbieriškyje griaudėjo vasaros šventė…

Česlovas Iškauskas
Sakoma, kad yra laikas dirbti, bet yra laikas ir švęsti. O perfrazavus seną romėnų posakį, žmogui reikia duonos ir žaidimų. Balbieriškio krašto žmonės sugeba ir viena, ir kita. Paprastai liepos antroje pusėje jie suguža į vasaros šventę „Susitikim prie Ringio ir Peršėkės“. Simboliška, kad šie du upeliai ties miesteliu vienas per kitą įsilieja į Lietuvos upių tėvą Nemuną…
Kaip įprasta, šventiniai renginiai tęsėsi tris dienas. Liepos 17-ąją senojo Dvaro parko prieigose vyko edukacijos „Drožiame laivelius“ ir „Gaminame laivelį iš šiaudo“. Ir nenuostabu: laivelis yra pavaizduotas ir seniūnijos herbe. Tai nuo seno ne tik susisiekimo, bet ir prekybos, darbų, iškylų priemonė. Vyresnieji dar prisimena, kaip tvirta moteris Bišiurienė didžiule valtimi iš panemunės Bišiurkės kaimelio į kitą krantą ir atgal plukdydavo visokius uogautojus, grybautojus, gyvulius, šiaip kompanijas… Laiveliais vyrai plaukdavo tvarkyti sielius, kurių „stotelė“ nuo pat gyvenvietės įsikūrimo 1502 m. būdavo žemumoje prie Traidarų kaimo.
Šį kartą laivelių meistrystės jauną ir seną mokė tautodailininkai Algirdas Juškauskas ir Laima Saviščevienė.
Šeštadienio šventės dalis buvo skirta sportui. Rytas prasidėjo nuo vaikų sportinių žaidimų, vėliau į juos įsijungė jaunimas: surengti vasaros krepšinio „3×3“, futbolo „7×7“ ir badmintono turnyrai. Pastarąjį organizavo ir prižiūrėjo dar 2010 m. įkurtos Asociacijos badmintono klubas „Svajonė“ vadovas, istorikas Vitas Rymantas Sidaravičius. Beje, klubo sportininkai yra nuskynę nemažai laurų tarptautinėse, šalies ir rajono varžybose.
Apie pietus Balbieriškio orą drebino kraštiečius pasveikinę baikeriai, o parko prieigose jau rikiavosi senoviniai automobiliai. Čia vyko jų paroda „Retro aidai“.
Ypač svarbus ir išskirtinis šventės renginys – naujos knygos „Balbieriškio krašto žmonės. Istorija, darbai, likimai“ pristatymas (apie ją „Gyvenimas“ jau rašė). Į Kultūros ir laisvalaikio centro salę gausiai susirinko apylinkių gyventojai, knygos herojai, sudarytojai, savivaldybės atstovai. Renginį pagerbė Prienų rajono vicemeras Deividas Dargužis, Balbieriškio seniūnė Sigita Ražanskienė, kiti žymūs žmonės.
Pagal įgyvendinamą projektą knyga išleista 200 egzempliorių tiražu, o ją sudaro taip pat apie 200 iliustruotų puslapių. Jos autoriai – bendruomenės „Balbieriškis juda“ pirmininkas Algis Marcinkevičius ir šių eilučių autorius. Knygą spaudai parengė leidybos įmonė „Kriventa“, kurios vadovas Kazimieras Matačiūnas nebe pagrindo pasigyrė jau išleidęs apie 600 pavadinimų solidžių leidinių ir begalę kitų spaudinių.
Aptarime knygos autoriai pasakojo tokių leidinių rengimo „kryžiaus kelius“, pabrėžė kruopštaus darbo ir atsakomybės svarbą. Joje akcentuojamas žmonių indėlis nuo pat gyvenvietės įkūrimo, kraštiečių pastangos vystyti verslus, įprasminti istoriją ir mažų miestelių bei regionų svarbą valstybės gyvenime. Iš beveik 70 ketintų apklausti įvairių profesijų žymesnių kraštiečių į anketą atsakė 28, bet, kaip pabrėžė A. Marcinkevičius, kas būtų nutikę su knygos apimtimi, jei būtų atsiliepę visi… Daugelis kraštą garsinusių žmonių tik paminėti, bet neliko pamiršti ir tie, kurie nepateko į jos puslapius.
Jautriai apie savo indėlį į knygą ir santykį su tėviške kalbėjo kraštiečiai Antanas Makštutis, Alfonsas Mekionis, Virginija Kuncaitė-Kuzmickienė-Tankevičienė, Remigijus Velička… Liejosi eilės, dėkingumo kupini žodžiai, puokščių spalvos, akordeonu grojo jaunasis talentas. Žmonėms padovanota apie pusė viso knygos tiražo. Stebėjau, kaip godžiai jie vartė leidinio puslapius, apžiūrinėjo istorines nuotraukas, skaitė jame sudėtus žmonių tekstus, jaudinančius pasakojimus apie pagrindines įstaigas, apie tuos, kurie garsino savo kraštą…
Šeštadienio vakarą sinoptikai mūsų neapgavo: prasidėjo liūtis. Tačiau ji balbieriškiečių neatbaidė: į Dvaro parko aikštelę susirinko minia įvairaus amžiaus klausytojų. Vyko įvairūs apdovanojimai, ant pakylos pasirodė meno kolektyvai Ringis, Fidema, Dūmė, Temela, Singers… Kai skėčius jau buvo galima suskliausti, visus ėmė šildyti estrados dievaitis Radžis. Žmonės šoko, kartu dainavo, graibstė garsaus atlikėjo autografus. Paskui jį keitė atlikėja Elvija, grupė SADBOI, o visai prieš vidurnaktį šventinį parką nušvietė fejerverkai.
Trijų dienų šventės maratoną užbaigė rimties ir susikaupimo valanda: sekmadienį vyko Šv. Marijos Magdalietės atlaidai, ir Rožinio Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje buvo aukotos šv. Mišios.
Skirstėmės jausdami bendrystės, bendruomeninio buvimo kartu šilumą ir kažkur iš sielos gilumos kylantį poreikį – garsinti Gimtinę gerais darbais.