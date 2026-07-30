Atkūrus nuosavybės teises svarbu nepamiršti įregistruoti nuosavybę Registrų centre

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) primena gyventojams, kad nuosavybės teisių į iki nacionalizacijos turėtą nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo procesas nesibaigia gavus sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Norint tapti visateisiu žemės savininku ir laisvai disponuoti savo turtu, būtina įregistruoti nuosavybės teisę VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre.
Dalis gyventojų, gavę NŽT sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo, klaidingai mano, kad tuo visos procedūros jau baigtos, todėl neįregistruoja nuosavybės teisės Nekilnojamojo turto registre.
Svarbu prisiminti, kad nuosavybės teisių atkūrimo sprendimas yra teisinis pagrindas tapti žemės savininku, tačiau tam, kad ši teisė būtų oficialiai įregistruota ir galėtų būti visapusiškai įgyvendinama, būtina nuosavybę įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Tik tuomet asmuo tampa oficialiu žemės sklypo savininku.
Tik nuo nuosavybės teisių įregistravimo momento asmuo gali visapusiškai naudotis visomis žemės sklypo savininko teisėmis: parduoti, dovanoti ar kitaip perleisti žemės sklypą; palikti jį paveldėtojams be papildomų teisinių neaiškumų; įkeisti turtą, jeigu to prireiktų; sudaryti nuomos ar panaudos sutartis; gauti valstybės institucijų ar finansų įstaigų reikalaujamus nuosavybę patvirtinančius duomenis.
Neįregistravus nuosavybės teisės gali kilti įvairių praktinių nepatogumų. Tokios situacijos dažnai paaiškėja tik po kurio laiko. Pavyzdžiui, paveldėjimo metu planuojant parduoti žemės sklypą ar kreipiantis dėl kitų su nekilnojamuoju turtu susijusių paslaugų. Tuomet tenka papildomai tvarkyti dokumentus, o tai gali užtrukti ilgiau nei tuo atveju, jei nuosavybė būtų įregistruota iš karto po nuosavybės teisių atkūrimo.
Todėl NŽT ragina gavus sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo nedelsti kreiptis į Registrų centrą dėl nuosavybės teisės įregistravimo.
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