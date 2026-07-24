Užimtumo tarnyba: nejūriniai kurortai transformuoja savo darbo rinką

Druskininkai ir Birštonas skiriasi dydžiu, bet panašūs stabilia ir prognozuojama situacija darbo rinkoje. Pastaraisiais metais ryškėjanti tendencija – kurortų sveikatinimo ir svetingumo sektorius visus metus siūlo ne tik įprastas SPA ir sanatorinio gydymo paslaugas. Plečiasi konferencinio turizmo pasiūla, atsiranda naujos erdvės pramogoms ar patogioms darbostogoms. Tai mažina sezoninius svyravimus ir didina vietos gyventojų užimtumą.
Darbuotojų poreikis apgyvendinimo ir maitinimo, žmonių sveikatos priežiūros bei socialinio darbo srityse Druskininkuose yra nuosekliai augantis, ypač išsiskiria maitinimo įmonės, kur 55,3 proc. padidėjo virtuvės pagalbinių darbuotojų bei 17,3 proc. padavėjų paklausa.
Vilniaus alėjos rekonstrukcija, dviračių takų įrengimo bei kiti turizmo infrastruktūros plėtros darbai Druskininkuose daugiau kaip dukart padidino laisvų darbo vietų skaičių pagalbiniams įvairių darbų darbininkams. Šie darbo pasiūlymai suaktyvino vyrų integraciją į darbo rinką. Tačiau darbdaviams optimizuojant savo veiklas šiemet gerokai mažiau reikia sveikatinimo paslaugų darbuotojų ir viešbučio registratorių.
Šiame kurorte daugiausia darbo vietų registruojama kambarinėms, kambarių tvarkytojams, valytojams, virtuvės pagalbiniams darbuotojams, virėjams ir padavėjams. Pirmąjį pusmetį darbdaviai pateikė 98 darbo pasiūlymus kambarinėms, pagalbiniams darbuotojams, valytojams, o tokį darbą dirbti pageidavo 47 klientai. Virėjams – 54 laisvos darbo vietos, o pasiūloje – tik 19 kandidatų, padavėjams – 61 darbo vieta ir 17 tokio darbo ieškančių klientų.
„Su kiekvienu darbdaviu kalbamės individualiai apie sunkiai užimamas darbo pozicijas ir dažniausiai pavyksta rasti bendrą sprendimą – pavyzdžiui, sušvelninti kvalifikacinius reikalavimus ar apmokyti motyvuotą, darbo ieškantį žmogų, kad įgytų trūkstamų darbo įgūdžių“ – teigė Užimtumo tarnybos Druskininkų skyriaus vedėja Danutė Naujalienė.
Buvo sutarta, kad darbdaviai organizuos pavėžėjimą, kompensuos kelionės išlaidas ar pritaikys lankstų darbo laiko grafiką. Tai pasiteisino. Dabar įvairesnių darbo vietų galima pasiūlyti Lazdijų klientų aptarnavimo skyriaus darbo ieškantiems žmonėms, kurie mažiau turi galimybių įsidarbinti dėl nedidelio užimtumo rajone.
Sezono metu konkurencingesni tie darbo pasiūlymai, kai siūlomas 9–10 proc. didesnis nei įprastai darbo užmokestis. Darbuotojų atrankose, be tradicinių degalų ar kelionės išlaidų apmokėjimo, lankstaus darbo grafiko ir kitų darbdavio siūlomų naudų, su tinkamais kandidatais dažnai aptariamos papildomos motyvacinės priemonės, pvz., papildomas atlygis už visą išdirbtą sezoną.
Šiemet Birštone 38,6 proc. padidėjo žmonių sveikatos priežiūros bei socialinio darbo srities specialistų poreikis. Kasmet vis daugiau reikia kambarinių ir pagalbinių darbuotojų, valytojų, kuriems darbo vietų skaičius išaugo 48,4 proc. Virėjų poreikis padidėjo 41,4 proc. Nuolat reikalingi padavėjai, tačiau net 76,5 proc. sumažėjo darbo pasiūlymų barmenams.
„Birštone pernai užfiksuota daugiau nei 200 tūkst. turistų apsilankymų. Tai rodo ne tik didesnį paslaugų poreikį, bet ir ilgalaikį ekonominį impulsą vietos verslui ir užimtumui,“ – pabrėžė Prienų skyriaus vedėja Jūratė Radzevičienė. – Kurorto sveikatinimo paslaugos aktualios visus metus, todėl sezoniškumas čia nėra ryškus. Vasarą į darbo rinką įsilieja moksleiviai ir studentai, kurie dažniausiai užima nekvalifikuoto darbo vietas. Visgi Birštono demografinė padėtis nėra džiuginanti, darbingo amžiaus žmonių skaičius kasmet mažėja, tad laisvas, ypač kvalifikuoto darbo vietas siūlome Prienų gyventojams, ieškome pagalbos kaimyniniuose Alytaus ir Kauno klientų aptarnavimo skyriuose.“
Liepos 1 d. Druskininkuose darbo ieškojo 729 žmonės, prieš metus – 947. Birštone registruota 115 klientų, prieš metus – 118.
Užimtumo tarnybos informacija
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