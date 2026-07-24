Savivaldybė tarsis su „Swedbanko“ atstovais dėl bankinių paslaugų Prienuose atnaujinimo

Praėjo nemažai laiko nuo „Swedbanko“ filialo Prienų mieste uždarymo. Rajone nelikus šio banko fizinių finansinių paslaugų, galimybės atlikti tam tikras operacijas, pasikonsultuoti, gyventojai skundžiasi susiduriantys su įvairiais nepatogumais, kai prireikia tvarkyti piniginius klausimus, dėl to tenka kaskart važiuoti į regionų centruose veikiančias įstaigas ir sugaišti daug laiko.Todėl prieniečius turėtų nudžiuginti Lietuvos banko viešai paskelbta žinia dėl bankų paslaugų plėtros rajonuose. Buvo paminėta, kad atnaujinti šias paslaugas planuojama ir Prienų rajono savivaldybėje.
„Gyvenimo“ redakcija kreipėsi į Prienų rajono savivaldybės merą Alvydą Vaicekauską dėl informacijos patikslinimo, teiraudamasi, kokie konkretūs žingsniai jau žengti dėl bendradarbiavimo su bankais ir jų veiklai tinkamų patalpų skyrimo, nuo kada, Savivaldybės žiniomis, Prienuose vėl galėtų būti teikiamos fizinės bankinės paslaugos?
Mero A.Vaicekausko tvirtinimu, Prienų rajono savivaldybė yra gavusi Lietuvos banko raštą, kuriame informuojama apie intensyvų dialogą su Lietuvoje veikiančiais bankais ir pasiektą susitarimą gerinti fizinį bankų paslaugų prieinamumą dešimtyje šalies savivaldybių, tarp jų – ir Prienų rajone.
Anot mero, iki šiol į Savivaldybę dėl bendradarbiavimo kreipėsi vienintelis bankas – „Swedbank“. Bankas domėjosi galimybe naudotis Savivaldybei priklausančiomis patalpomis, kuriose gyventojams būtų teikiamos banko konsultacijos ir pagrindinės paslaugos.
Pagal banko pateiktą informaciją, darbuotojai klientus konsultuotų nuo vieno iki keturių kartų per mėnesį, atsižvelgiant į gyventojų poreikį. Konsultacijos vyktų iš anksto suderintu grafiku, darbo valandomis nuo 10.00 iki 15.00 val.
Atsižvelgdama į banko iškeltus reikalavimus patalpoms, Savivaldybė pasiūlė nuomotis keletą galimų variantų, atitinkančių nurodytus kriterijus. Taip pat pateikta ir alternatyvi idėja – paslaugoms teikti pasitelkti Savivaldybės bibliobusą. Jame yra interneto ryšys, kompiuteris, įrengta darbo vieta, todėl jis galėtų būti naudojamas banko specialistų išvykoms į seniūnijas teikti gyventojams paslaugas pagal iš anksto suderintą grafiką, pavyzdžiui, kartą per mėnesį.
Meras negalėjo patvirtinti, ar ši alternatyva bus priimtina bankui. Artimiausiu metu planuojamas Savivaldybės ir „Swedbank“ atstovų susitikimas, kurio metu bus aptarti pateikti pasiūlymai ir tolesnės bendradarbiavimo galimybės.
– Prienų rajono savivaldybė yra suinteresuota, kad gyventojams svarbios finansinės paslaugos būtų kuo lengviau pasiekiamos, todėl yra pasirengusi bendradarbiauti ieškant abiem pusėms tinkamiausių sprendimų, – patikino meras A.Vaicekauskas.
„Gyvenimo“ informacija
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