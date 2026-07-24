Jautriai atsisveikino su kunigu Laurynu Visocku

Liepos 19-ąją Stakliškių parapijoje vyko Šv. Marijos Magdalietės atlaidai ir ypatingai jautrus atsisveikinimas su Stakliškių ir Užuguosčio parapijų administratoriumi kunigu Laurynu Visocku.
Kupinos šviesos ir dėkingumo šv. Mišios, o vėliau – šiltas bendrystės laikas parapijos namų kiemelyje buvo paženklinti nuoširdžiais žodžiais, apkabinimais ir jaudinančiomis akimirkomis. Nenuostabu – per šešerius tarnystės metus kunigas Laurynas tapo ne tik dvasiniu vadovu, bet ir savu žmogumi, kurį Stakliškių krašto bendruomenė nuoširdžiai pamilo.
Atsisveikinimo šv. Mišiose kunigas Laurynas didžiausią dėmesį skyrė ne sau, o žmonėms. Jis nuoširdžiai dėkojo visiems, su kuriais per šešerius metus teko eiti bendru tikėjimo ir tarnystės keliu – už galimybę būti kartu švenčiant Eucharistiją, teikiant sakramentus, minint svarbiausias gyvenimo akimirkas ir kuriant gyvą parapijos bendruomenę.
Kunigas prisiminė, kad, atvykęs į Stakliškes, rado nemažai rūpesčio reikalaujančių pastatų. Pirmiausia savo rankomis pradėti tvarkyti klebonijos namai ilgainiui tapo ne tik kunigo gyvenamąja vieta, bet ir jaukiais bendruomenės namais. Jis pabrėžė, kad visa tai tapo įmanoma tik daugybės žmonių dėka – tų, kurie aukojo savo laiką, jėgas, laisvadienius ir net atostogas, atvykdami iš įvairių Lietuvos miestų dirbti kartu. Dėkojo parapijiečiams, rėmėjams, Savivaldybei už skirtą paramą Stakliškių ir Užuguosčio parapijoms, visiems, kurie prisidėjo darbu, finansine pagalba, malda ar tiesiog buvimu šalia. Savo padėką jis užbaigė malda, prašydamas Dievo ir toliau lydėti bendruomenę tikėjimo ir dvasingumo keliu.
Ypatinga šventės akimirka tapo ir Kaišiadorių vyskupijos šimtmečio jubiliejinių medalių, kuriais apdovanojo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, įteikimas. Kunigas Laurynas pabrėžė, kad šie apdovanojimai simboliškai skiriami ne tik juos priėmusiems žmonėms, bet visai gausiai bendruomenei – choristams, bažnyčios puoselėtojams, talkininkams, rėmėjams, šeimoms ir bičiuliams, kurie savo darbu, laiku ir kitaip prisidėjo prie parapijos gyvenimo.
Po šv. Mišių parapijos namų kiemelyje vyko agapė, kurioje skambėjo padėkos, prisiminimai ir nuoširdūs linkėjimai. Daugelis neslėpė jaudulio, o atsisveikinimo kalbose ne vienam suspindo ašaros.
Kunigo tarnystę įvertino ir Prienų rajono savivaldybė. Palydėjimo iškilmėse negalėjęs dalyvauti meras Alvydas Vaicekauskas prieš tai buvo susitikęs su kunigu ir išreiškęs savo dėkingumą, o agapės metu nuoširdžius padėkos žodžius tarė ir padėką įteikė vicemeras Deividas Dargužis. Šiltų žodžių kunigui negailėjo ir Stakliškių seniūnė Nijolė Ivanovienė, bendruomenių atstovai, parapijiečiai, vietos gyventojai ir svečiai. Vieni kalbėjusieji prisiminė bendrus darbus, kiti – paprastus kasdienius pokalbius, treti dėkojo už padrąsinimą sunkiausiomis gyvenimo akimirkomis. Visus šiuos pasakojimus jungė viena mintis – kunigas Laurynas buvo žmogus, mokėjęs būti šalia.
Šešeri tarnystės metai Stakliškėse ir Užuguostyje išties paliko ryškų pėdsaką – ne tik atnaujintuose pastatuose ar įgyvendintuose darbuose, bet ir žmonių širdyse. Kunigas Laurynas išvyksta į naują tarnystės vietą – Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas jį paskyrė Bagaslaviškio, Krikštėnų ir Širvintų parapijų klebonu bei Širvintų dekanu, o Stakliškių ir Užuguosčio parapijose jo tarnystę tęs kunigas Dainius Jančiauskas.
Prienų rajono savivaldybės informacija
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